Regatas de local ante Ferrocarril de Concordia

Por el Juego 1 de los Play Offs Re-Clasificatorios, Regatas recibe mañana a Ferrocarril de Concordia en el Juan José Garro a partir de las 21:00 horas. Es al mejor de tres partidos, el Cele tiene la ventaja deportiva y define todo en su casa en caso de ser necesario un juego 3.

Los dirigidos por Alejandro Burgos, reciben al Ferroviario con la ilusión de conseguir la merecida clasificación a la próxima Liga Federal 2023. Donde ya están clasificados San José, Bancario, Atlético Tala y Olimpia. Quedan solo cuatro lugares más y Regatas intentará conseguir una de esas plazas.

Los supuestos doce elegidos de Alejandro son, Dellavedova Guido – Dato Martiniano – Raúsch Nicolás – Riquelme Matías – Luter Tomás – Suárez Agustín – Scévola Thiago – Cherot Manuel – Aguirre Agustín – Más Leandro – Di Meo Francisco y Leuze Tomas, todos estos jugadores están 10 puntos, con el cansancio lógico de la seguidilla de partidos, pero estarán a disposición de su técnico.

Por su parte, los dirigidos por Bruno Chareun, contarán con el regreso de Joaquín Ortiz, su base titular luego de haber dejado atrás un esguince en su tobillo que lo marginó de los últimos tres partidos de la fase de grupos. El resto del plantel en perfectas condiciones Obregón Joaquín – Obregón Santiago – Marfil Lisandro – Truffa Ricardo – Fernández Gabriel – Nogues Pablo – Moreyra Pablo – Poque Octavio – Ecker Lucas – Retamar Ignacio y Henchoz Nicolas.

Regatas obtuvo la posición número 6 en la tabla general y es por eso que tiene la ventaja deportiva en esta definición ante los de Concordia, que quedaron en la posición 11. Los juegos serán el 15 – 17 y 19 de noviembre en caso de ser necesario. En el Garro, en el Juan de Dios Obregón y nuevamente en el Juancho Garro.

El ganador de la serie, se clasifica directamente a la Liga Federal del año 2023, que en principios comenzaría el último fin de semana del mes de enero.

Los otros cruces son: Central Entrerriano vs. Luis Luciano / Neptunia vs. Sportivo Peñarol / Racing vs. BH.

Tres serán los árbitros que impartirán justicia en estas instancias definitorias, Noeli Sartori; Maximiliano Robles y Pablo Carrizo. El comisionado técnico será Gustavo Rojas.

Fuente y fotos: Prensa Regatas Uruguay

Juliana Garnier