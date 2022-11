Prisión preventiva por 90 días para el estafador de ancianas de Concepción del Uruguay

En Concepción del Uruguay, se realizó este lunes en el Salón de Audiencias de la OGA, ante el juez de Garantías, Dr. Gustavo Ariel Diaz, la audiencia para tratar la situación procesal de un sujeto acusado de estafas, causa que está en manos del fiscal °5, doctor Eduardo Santo.

El acusado es Facundo Emanuel Reverdito de 28 años de edad, oriundo de Buenos Aires, quien se encuentra representado legalmente por el Defensor Particular Dr. Jair Manuel Gay.

A este individuo se lo acusa de que el día 18 de octubre del corriente, en horas de la madrugada, llamaron a la víctima G. de 83 años a su teléfono fijo en su domicilio ubicado en calle 25 de Agosto en el cual un hombre, hasta el momento desconocido quien le pasó el teléfono a una mujer simulando ser la hija de la víctima y le dijo ´… estoy toda lastimada, me entraron a robar, me están llevando todo …´, retomando la charla el individuo el cual le manifestó ´… acá tenemos a tu nieto y le vamos a cortar los dedos y te los vamos a mandar …´, ´… queremos dinero o le cortamos las manos a tu hija …´,

Esto llevó a la anciana a seguir las órdenes y juntó todo el dinero que tenía, colocándolo en unas bolsas de tela, las que dejó en la vereda de su casa y fueron retiradas inmediatamente por un sujeto que después se subió al automóvil marca Ford de color blanco, conducido por Facundo Emanuel Reverdito, movimientos realizados mientras no le permitían cortar la llamada a la víctima, situación que duró unos cuarenta minutos.

Por otra parte, como segundo hecho, se lo acusa de que esa misma madrugada, la víctima C. de 82 años recibió un llamado a su teléfono fijo, por parte de un masculino hasta el momento desconocido quien le manifestó ´… acá tenemos tu hija secuestrada y no abras la boca, no hables con nadie y no cortes la llamada. Para devolvértela tenés que darme dólares …´, ´… sabemos que tenés una caja en el banco y cosas de valor, tenemos a tu hija secuestrada …´, ´…sabemos que tenés dinero, embolsá todo y dejalo en la puerta de tu casa …´, a lo que la víctima siguiendo las órdenes del supuesto secuestrador, juntó todo el dinero que tenía, dólares y pesos argentinos y algún elemento de valor y los colocó en una bolsa, la que arrojó por la ventana de su casa, viendo luego que la misma fue retirada por un hombre que siguió caminando hasta la esquina donde se subió al automóvil marca Ford de color blanco, conducido por el imputado.

Tales conductas descriptas, explicó el fiscal, encuadran prima facie en el delito de “Estafa”, atribuible Facundo Emanuel Reverdito, en calidad de coautor (arts. 45 y 172 del Código Penal), agrega que cuenta con elementos suficientes para tener en principio como acreditada la participación del aquí imputado, dando detalles de las cámaras de seguridad en las inmediaciones de cada domicilio mencionado en los hechos con lo que se tiene por acreditada la intervención del automóvil, un modelo específico, de color blanco, al que incluso se le ve la patente en las cámaras de seguridad de ingreso a la ciudad, y además un par de horas antes, al venir de Buenos Aires fue parado por la Policía Caminera, donde se le efectúa una multa por falta de documentación, identificado el imputado en el lugar, contándose con fotogramas de cámaras de seguridad, todo coincidente por lo que en esa instancia hay más que suficientes elementos de convicción.

El fiscal consideró altos riesgos de entorpecimiento o fuga, por lo que solicitó la prisión preventiva por 90 días.

A su turno, el Sr. Defensor Dr. Jair Manuel Gay, manifiesta que respecto a las alegaciones del Ministerio Público Fiscal, que no discutiría las evidencias mencionadas, aclara sobre conjeturas del MPF, ya que no está acreditado que circulara con otras personas, ni que sea el vehículo que circulaba por las zona de los hechos.

El defensor se opuso a la medida solicitada considerando que se está ante un adelanto de pena, por lo que solicitó la libertad o subsidiariamente dejó planteada la prisión domiciliaria.

Escuchados los alegatos, el juez resolvió disponer la prisión preventiva del imputado por el plazo requerido y su alojamiento en Comisaría los primeros 30 días, para luego ser remitido a una cárcel, medida que ya adelantó a Defensa será apelada.