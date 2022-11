Podio del vóley de Rivadavia

El domingo se jugó el play off final en Primera División Masculina de la Liga de AVG. El campeón fue Independiente de Gualeguaychú mientras que el Tricolor de nuestra ciudad finalizó tercero.

El gimnasio del Club Independiente de Gualeguaychú, fue sede del play-off final en categoría mayores masculino de la Liga de AVG llevada a cabo el domingo. La definición del certamen tenía como protagonistas al local Independiente quien se debía cruzar ante Zaninetti mientras que Gimnasia y Esgrima tenía enfrente a Rivadavia en instancias de semifinal.

En la apertura de la jornada Zaninetti sorprendía al Rojo de Gualeguaychú imponiéndose en el primer set por 25 a 23, tras ese resultado desfavorable el local puso todo lo que tenía y dió vuelta el tanteador llevándose los restantes tres sets por 25 a 7 el segundo, 25 a 4 el tercero y 25 a 13 el cuarto y definitivo set que lo daba por ganador por 3 a 1.

A su término Rivadavia se jugaba la posibilidad de pasar a la final ante Gimnasia de Gualeguaychú, en la segunda semifinal. El elenco del Sur Entrerriano iba a dominar en los dos primeros sets, imponiendo su buen juego para adelantarse 2 sets a 0 parciales de 25 a 19 el primero y 25 a 15 el segundo. Los de nuestra ciudad seguían moviendo piezas en el banco que le dieron resultado para descontar en el tercero por 25 a 23 y quedar 1-2. Pero en el cuarto Gimnasia aprovechó algunas desinteligencias de Rivadavia para quedarse con set por 25 a 20 y definir la semi en su favor por 3 a 1.

Inmediatamente se llevó a cabo el partido por el tercer y cuarto lugar entre ambos equipos Uruguayenses, allí fué Rivadavia el dominador de las acciones quien no dió chances a los de amarillo para imponerse por 2 sets a 0, parciales de 25 a 20 y 25 a 16 y quedarse así con el tercer puesto.

La gran final entre Independiente y Gimnasia quedó en manos del dueño de casa, quien se impuso por 3 sets a 1 al Lobo parciales de 25 a 20 y 25 a 23 los dos primeros para el Rojo, 25 a 22 descontaba Gimnasia y 25 a 17 el set definitivo para Independiente que le sirvió para quedarse con el título de la Temporada 2022.

Resultados del play off el Primera Masculino:

Semi 1: CLUB INDEPENDIENTE -Gchú- (3) – (1) CLUB ZANINETTI -CdelU- {23/25 – 25/07 – 25/04 – 25/13}

Semi 2: CLUB GIMNASIA Y ESGRIMA -Gchú- (3) – (1) CLUB RIVADAVIA -CdelU- {25/19 – 25/15 – 23/25 – 25/20}

3º Y 4º Puesto: CLUB RIVADAVIA -CdelU- (2) – (0) CLUB ZANINETTI -CdelU- {25/20 – 25/16}

FINAL: CLUB INDEPENDIENTE -Gchú- (3) – (1) CLUB GIMNASIA Y ESGRIMA -Gchú- {25/20 – 25/23 – 22/25 – 25/17}

Posiciones finales de la Temporada 2022 de la Liga AVG en mayores masculino:

Campeón: CLUB INDEPENDIENTE -Gchú-

Sub Campeón: CLUB GIMNASIA Y ESGRIMA -Gchú-

Tercero: CLUB RIVADAVIA -CdelU-

Cuarto: CLUB ZANINETTI -CdelU-

Del lado de Rivadavia el balance de esta categoría fué positivo, dado que pudo poner en cancha a juveniles que vienen trabajando desde hace poco tiempo y que se encuentran haciendo sus primeros pasos en la competencia de Primera. El plantel Tricolor que alcanzó el podio en esta Temporada 2022 estuvo conformada por: Ramiro Mattiauda, Matías Lemos, Ignacio Del Valle, Abel Zacaría, Alejo Etcheverría, Gino Mastroianni, Walter Ortiz, Cesar Arcusin, Agustín Martinez, Nahuel Guerrero, Roman Sanabria, Joaquín Premat, Lautaro Carricarte y Darío Montañana.

El próximo domingo en la ciudad de Larroque será el cierre de la rama femenina, allí tendrá lugar el Play Off final con los cruces ya en semis entre Independiente vs Central Larroque y Rivadavia vs Racing Club.

MINIVOLEY: EL CIERRE DEL AÑO 2022 CON PRESENCIA DE RIVADAVIA

El último encuentro del año para la categoría Minivoley y Sub 12 tuvo lugar este lunes en cancha del Club Juventud Unida de Gualeguaychú. Allí también dijeron presente las categorías formativas del Club Rivadavia quienes estuvieron compitiendo con 35 chicos. Los más pequeños del voleibol Tricolor compartieron la jornada junto a sus pares de Racing, Independiente y el Local Juventud (todos de Gualeguaychú), Olimpia de Urdinarrain y Central Larroque sumando un total de casi 200 chicos que le dieron colorido y clima de confraternidad a este encuentro final.

La última actividad para esta categoría será el próximo domingo 4 de diciembre, allí la Asociación de Voley de Gualeguaychú llevará a cabo un Torneo Abierto Internacional reservado para categorías Sub 12 Femenino (con niveles A y B) y sub 13 Masculino. Dicho evento se realizará en mas de 7 canchas de los distintos Clubes de esta ciudad y contará con una gran presencia de equipos de toda la provincia, de Buenos Aires y del Uruguay.

Voleibol – Club A. Rivadavia