Parque Sur – Quilmes en un distinto mediodía de domingo

Parque Sur vuelve al Gigante. Este domingo, a las 11.30 horas, recibe a Quilmes de Mar del Plata por la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquetbol. Para quebrar la racha de las últimas cuatro caídas, el equipo puede contar otra vez con su goleador Taurus Adams; Laureano Legaria, tras dos juegos afuera por lesión, ya está disponible para volver y llegó la habilitación en las últimas horas de Gervasio Guelache, que como adelantamos en el último informe regresa al club tras su paso por Zaninetti en reemplazo del lesionado y descartado para el resto del torneo, Luciano Pagani.

Serán árbitros Gustavo Danna, Iván Andrés Andereggen y Alejandro Costa. Con José Palacios de Comisionado Técnico. Recordemos que Parque Sur tiene en el Gigante sus tres triunfos de esta Liga.

Dijimos que volvió al club Gervasio Guelache. Hablamos con él y expresó: “Estoy muy contento por mi vuelta al club. Si bien no me fui por mucho tiempo yo les comuniqué a los dirigentes cuando terminó la temporada anterior que me iba y ahora este regreso inesperado con la Liga en juego lo tomé con mucha alegría. Yo siempre digo que en Parque la paso muy bien, me siento uno más del club. Voy a darle una mano al equipo y voy a ayudar para que las cosas salgan bien”, expresó el jugador que volverá a vestir la casaca sureña en la segunda categoría del país.

Luego de este juego, Parque Sur volverá a tener una semana hasta el próximo partido. Tiene dos seguidos de local. El siguiente a Quilmes será ante Del Progreso el domingo 4. Después llegará enseguida la primera gira: el 8 en Junín ante Ciclista, el 9 en Pergamino y el 11 ante Racing en Chivilcoy. Cerrará el año en casa: el jueves 14 frente a Viedma.

Mientras los Sureños de Paolazzi llegan con un récord de 3-5, Quilmes arriba a nuestra ciudad con 11 partidos: 6 triunfos y 5 derrotas. Los dirigidos por Luis Fernández le ganaron como local a Gimnasia La Plata, el viernes, por 91 a 80. El equipo marplatense tuvo un muy buen arranque, con victorias en fila ante Pico, Viedma, La Unión y Pergamino. La racha se cortó en el quinto ante Ciclista. Luego fue derrota con Pilar. Volvió a ganar y le arrebató el invicto de local a Zárate, en tiempo extra. Después, se sumergió en su peor racha: tres derrotas en fila como local, en este orden: Villa Mitre, Del Progreso y Lanús. Volvió a sonreír hace algunas horas en el Polideportivo ante el Lobo. Iniciará este domingo su gira entrerriana.

(Por Marcelo Sgalia, prensa del club Parque Sur). Placa: Pancho Ibáñez.