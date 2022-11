Nuevo fin de semana para descacharrizar

Desde este viernes hasta el domingo, la Dirección de Salud Ambiental instalará conteiners en las esquinas de Estrada bis y Ravena, Santa Teresita y Erausquin, y Supremo Entrerriano y Pablo Lorentz. Allí se podrán dejar elementos descartados para evitar que, estando al aire libre en los patios, puedan acumular agua donde se críe el mosquito transmisor del Dengue.

La descacharrización es una de las medidas de mayor impacto en materia de prevención. En las casas se debe eliminar el agua estancada de los lugares donde los mosquitos se reproducen, tales como viejos contenedores, floreros, juguetes, macetas vacías y neumáticos usados. Simultáneamente, el Ministerio de Salud de la Nación subraya como importante el tratamiento y la disposición adecuada de los elementos y objetos que contienen agua y que son útiles para el morador de la vivienda o para la comunidad, pero que también pueden servir de criaderos de Aedes Aegypti.

La medida más eficiente para reducir el número de mosquitos o eliminarlos, es que no haya criaderos de mosquitos ya que, de esta manera, los mosquitos adultos hembras no encontrarán sitios en los que poner sus huevos y por lo tanto no podrán seguir multiplicándose.

Línea Dengue: por consultas, cualquier persona puede comunicarse al 15653868.