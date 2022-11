Nuevo comunicado de la Policía alertando a la comunidad por estafas

A raíz de tomarse conocimiento de casos en los cuales vecinos de la ciudad intentaron ser estafados bajo la modalidad de «estafas telefónicas”, por este motivo se alerta a la totalidad de la comunidad, contar con ciertas precauciones al momento de interactuar mediante comunicaciones telefónicas a fin de evitar caer en manos de estos delincuentes.

Dicha modalidad es inteligentemente llevada a cabo por los malhechores, los cuales aludiendo diferentes tipos de engaños logran este tipo de delitos. A continuación se nombran alguno de los tipos de maniobras llevadas adelante:

Cambio de monedas extranjera: se recibe un llamado generalmente de alguna persona que se hace pasar por familiar o persona de confianza ofreciendo a la venta billetes de moneda extranjera a un costo menor al real, motivo por el cual las futuras víctimas acceden a la compra de la misma, transfiriendo dinero a la cuenta que se le solicita.

Falso Secuestro: se recepciona llamados telefónico, en este caso los estafadores hacen creer a la víctima que poseen un familiar de su entorno secuestrado, solicitándole el depósito de dinero a través de una cuenta bancaria o dejándolo en algún lugar en particular para que posteriormente este se extraído.

Causa Policial o Judicial: Se recepciona un llamado de quien se hace pasar por personal policial o perteneciente a justicia, informando a su futura victima que se encuentra vinculado en un causa de Abuso, Pornografía, Prostitución, etc, y que si quiere ser desvinculado de la misma debe depositar una suma de dinero. Accediendo a lo solicitado las victimas caen en el delito de estafa.

Ante cualquier caso de estos o similares, se le aconseja a la población:

1- Ante una comunicación telefónica de ese tipo, lo esencial es guardar la calma.

2- Es recomendable cortar la comunicación inmediatamente.

3- Nunca aportar información tanto personal como del grupo familiar que pueda ser utilizada por los estafadores.

4- Siempre desconfíe si le solicitan dinero o algún tipo de depósito, ya que ninguna entidad bancaria ni instituciones gubernamentales se comunicará telefónicamente para realizar dichas solicitudes.

5- Instruir a todas las personas de la casa que puedan atender el teléfono, fundamentalmente a los niños, mayores y al personal doméstico, acerca de no aportar datos a desconocidos sobre los miembros de la familia o el movimiento del hogar.

6- Ante cualquier tipo de situación que les parezca sospechosa, comunicarse con la dependencia policial más cercana, o al número telefónico 422222, para poder corroborar la información.

Buenos días, teniendo en cuenta que este es un grupo de difusión, encarezco difusión sobre la prevención de estafas, sobre todo se están dando varios llamados intentando realizar la modalidad delictivas de estafa topo «Falso Secuestro». Desde ya muchas gracias.