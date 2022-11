“No he decidido nada”, sostuvo Bahl sobre una posible candidatura a gobernador

El intendente de Paraná, Adán Bahl, hizo referencia a las elecciones del próximo año • “Lo pensaremos, pero hoy no lo tengo decidido”, respondió al ser consultado sobre una posible candidatura a gobernador

Mientras en la vereda de en frente ya hay, al menos, tres precandidatos a gobernador (Rogelio Frigerio, Pedro Galimberti y Fabián Rogel), el peronismo sigue sin definir quién competirá para suceder a Gustavo Bordet.

Y si bien uno de los nombres que suenan fuerte dentro del PJ es el del intendente de Paraná, Adán Bahl, aseguró no tener aún nada definido. «No he decidido nada. Tampoco he hablado con el Gobernador», respondió Bahl en declaraciones al programa “Para empezar”, de FM De la Costa.

«Estamos enfocados en la gestión. La ciudad necesita seguir creciendo. Lo pensaremos, lo veremos, pero hoy yo no lo tengo decidido, para nada», dijo.

En esa línea, aseguró que todavía «hay varios meses para aplicar la energía en la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros», dando por entendido que las elecciones en Entre Ríos serán en agosto y octubre igual que las nacionales.

Desafíos

Bahl también puso el foco en los desafíos que tiene como conducción el peronismo a nivel nacional: «Siempre se habla de política, pero bajo el concepto de mejorar la situación de Argentina, el sector productivo, la generación de puestos de trabajo, combatir la inflación, que es el desafío más grande que tiene hoy el país».

«Si bien vemos un alto consumo y una alta tasa de empleo, a la gente no le alcanza la plata. Ahí tienen que estar puestas las energías de todos los dirigentes de todos los partidos políticos», finalizó.