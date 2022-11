Maxi Arnaiz festejó en La Paz

El joven Piloto de Diamante se quedo con la victoria en su divisional luego de una carrera en donde no se pudo especular en ningún momento, siendo hoy una de las clases mas competitivas del Rally Entrerriano Río Uruguay Seguros.

“Fue un gran fin de semana para nosotros, ya arrancamos funcionando bien en el Shakedown el viernes, el sábado salimos con las Pirelli, a conocerlas y la verdad que nos resulto muy positivo el rendimiento, empezamos muy rápido la primera etapa y en el segundo rulo lo alcanzamos a Juan Formigo, que había roto la caja y fuimos un rato largo en su tierra, así que perdimos un poco; el domingo salimos a ganar, llevamos mas al limite el auto, que con esta goma te permite arriesgar un poco mas y ganamos todos los tramos, la verdad que fue un fin de semana inmenso”; Conto Maximiliano que lleva en la butaca derecha a Damián Wendler.

“Tengo que agradecer a todos los chicos del Equipo que se desviven para que el auto este siempre bien, a Damián mi Navegante, que juntos venimos mejorando y aprendiendo carrera a carrera, a mi novia que me acompaña, a Cami que fue también este fin de semana, a mi viejo que es quien me da el auto y el que la sufre desde abajo y por supuesto a todos nuestros Auspiciantes ya que sin ellos no podríamos estar corriendo.