Matías Martiarena: “Tiene que haber leyes de promoción y no de expulsión como la de Humedales”

El Vicedirector del Distrito Tres y Presidente de Filial de Gualeguaychú de Federación Agraria Entre Ríos habló sobre leyes que se están tratando como la de humedales, fitosanitarios, además de brindar su opinión sobre la conformación de consorcios para mantener y mejorar los caminos rurales-



El Federado, en principio, se refirió a las lluvias de las últimas horas que dependen de la zona oscilaron entre los 20 y en algunos casos 70 milímetros, destacando que “las precipitaciones nos van a permitir arrancar con la hacienda; también en lo que tiene que ver con el llenado de los granos de trigo”. Por otro lado, las precipitaciones dejan al desnudo las falencias en los caminos rurales de los que no se hablaba prácticamente por la ausencia de lluvias. Al respecto y referente a Consorcios Camineros opinó que “se trata de una herramienta más que, sin dudas, no se va a poder aplicar en todos los caminos, si bien hay lugares que se está trabajando en manera conjunta”. Añadió que en esta “cuestión de lo público y lo privado, está más que claro que los productores venimos poniendo dinero continuamente con una carga impositiva muy alta y si a eso se suma los caminos es una complicación más a las tantas que tenemos”. Respecto a la responsable (Dirección Provincial de Vialidad) de los caminos dijo que es “una repartición obsoleta. Un organismo complejo del cual tengo mis dudas de que un gobernante lo pueda llegar a acomodar. Se dan situaciones en las cuales productores deben, con lo que tienen, hacerse cargo de sus caminos. Y el de los consorcios camineros es una herramienta que se puede llegar a utilizar y que esperemos dé buenos frutos, teniendo como ejemplo a las provincias de Córdoba y Chaco en donde funcionan muy bien, fundamentalmente porque los usuarios de esos caminos son los que están al frente”. Dijo que si se aprueba una Ley de Consorcios Camineros “el gobierno no tiene que olvidarse de la DPV y la estructura que tiene en toda la provincia más allá de la falta y la no modernización de mucha de su maquinaria, especialmente de una flota de camiones con varias décadas encima”.

Referente a la ley de fitosanitarios expresó que “ la idea es de que salga rápido, dado que el productor necesita un marco jurídico dando a conocer todas las cuestiones que la sociedad requiere y es de esperar que antes de fin de año esté implementada, Tiene el consenso de lo que es la Mesa de Buenas Prácticas Agrícolas que está conformada por más de 27 entidades que vienen trabajando, en manera conjunta, desde hace mucho tiempo, junto al fiscal de Estado que ha trabajado mucho en esta ley, al igual que la Secretaría de la Producción de Entre Ríos, habiéndose llegado a un acuerdo”

Ley de Humedales

Dijo que se fomenta “dependiendo del humo que se provoque con el fuego en las islas del delta, especialmente en el Paraná, una situación que vive la gente que reside en Rosario. Lo del humo nadie lo puede negar, lo viví, estando en Rosario, en carne propia, lo cual no quita que sea una locura pensar que un incendio se va a apagar con una ley. No se puede llevar a la práctica, razón por la cual estamos hablando de una locura desde todo punto de vista”. Es más, agrega, si se lleva a la práctica lo que pretende el Diputado Leonardo Grosso habría más «focos ígneos por la cantidad de monte, pajonales, pastos secos que prenderían fuego con una botella, lo que fuese en días de alta temperatura”. Dijo que desde “Federación Agraria hace mucho tiempo que venimos trabajando con la gente del delta del sur entrerriano, con la dirigencia y productores de la Cooperativa del Delta, además de tener muchos contactos con la Asociación de Productores del Delta”. Señaló que uno “en tierra firme está acostumbrado a ver otras cosas, pero la isla no es para cualquiera. El Isleño tiene un sentir de su tierra y una pertenencia muy grande. Se trata de gente que cuida el medio ambiente. En el Delta encontramos a personas que son tercera o cuarta generación de productores. El proyecto del Diputado Leonardo Grosso es el más complejo, porque no tiene en cuenta a los isleños, directamente los expulsa porque no podrían siquiera pasar un rolo para controlar el pajonal”. Dijo que sin duda “tendría que haber un marco jurídico para los humedales con la particularidad de que no se pueden contemplar todos los humedales del país como uno solo, porque están en diferentes ambientes y cada uno tiene su característica. En nuestra provincia no podemos decir que las islas que se encuentran en la zona de Victoria y Rosario son similares a las de Paranacito por ejemplo, ni hablar de otros puntos de la Argentina. Acá-enfatizó- las que tienen que legislar son las provincias y que nadie venga a decirle cómo tienen que administrar sus recursos. Tienen que tratarse leyes de promoción para la gente que vive en las islas trabajando en distintas producciones y cuidando el recurso, no de expulsión de la gente que habita una zona muy especial”.

Por otra parte, dijo que “un legislador entrerriano no puede ir a legislar en un salar jujeño, tampoco que estas leyes se escriban desde un quinto piso en Capital Federal”.