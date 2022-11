Ley de humedales: JxC y los gobernadores del norte trabaron el dictamen

La ley de humedales volvió quedar sin dictamen en la Cámara de Diputados, esta vez porque Juntos por el Cambio desconoció el plenario de comisiones convocado por el oficialista Leonardo Grosso y los gobernadores del norte no enviaron a sus funcionarios que habían sido invitados, una forma de condicionar a sus legisladores • Vuelven a intentar el jueves 10.

Grosso es presidente de la comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente y la citó junto a la de Presupuesto y Agricultura como continuidad del plenario que había quedado trunco hace más de un mes por un pedido de todos los jefes de bloque, después de la exposición de Sergio Massa del presupuesto 2023.

El diputado del Movimiento Evita entendió que podía reanudarlo cuando quisiera y lo llamó para este jueves. El radical Ricardo Buryaile, presidente de la Comisión de Agricultura, consideró que el plenario estaba caído y la convocatoria era inválida. Lo respaldaron los jefes de JxC y sus miembros vaciaron la reunión.

«Se pretende dar continuidad a una reunión de las tres comisiones que se inició hace 42 días. Se cayó y se terminó. Desde nuestro bloque hay una voluntad de ordenar esta discusión para que tenga un curso cumplimentando el reglamento», sostuvo la radical Soledad Carrizo, antes de irse.

«Es inaceptable. Buryaile es un apropiador de la Comisión de Agricultura. Se ha comportado como un patrón de estancia, olvidándose de que es elegido por el resto de los miembros de la comisión. Ejerce la presidencia para ordenar la comisión, no para hacer lo que se le cante», se molestó Graciela Camaño, una de las promotoras de la ley de humedales que propone Grosso.

«Lamento que Juntos por el Cambio haya abandonado la causa ambiental. Siempre dijo que habían hecho una buena gestión cuando fueron gobierno», se lamentó la diputada del interbloque federal.

El jefe oficialista Germán Martínez también atacó a los opositores. «Yo creo en los acuerdos políticos y en los consensos, pero cuando se cumplen». Al parecer, después de haber acordado suspender el debate hace un mes, no esperaba que boicoteen una nueva convocatoria.

Sin quórum, Grosso citó a otro plenario para el jueves que viene para firmar un dictamen, pero si Buryaile se resiste, sólo podrá aspirar a tenerlo de las otras dos comisiones. No alcanzaría para llegar al recinto.

Grosso trabaja en un proyecto de consenso que ratifique la autoridad de los gobernadores y les otorgue un plazo más grande para crear el inventario de humedales. Necesitará del respaldo de una parte de la oposición, que se negó a participar del debate.

Su idea, contaron fuentes oficialistas a LPO, es consensuar un texto con todos los proyectos presentados para acercar a los gobernadores de zonas petroleras y mineras, que se resisten por las amenazas de frenar inversiones de las concesionarias que explotan los recursos.

Los borradores que trabajan ratificarían la facultad de las provincias sobre sus recursos y ampliarían el plazo para hacer el inventario de los humedales, que en el proyecto de Grosso es de tres meses.

El otro dilema es la definición de humedal, que algunos legisladores consideran demasiado laxa en el proyecto del diputado, tanto que podría incluir zonas anegadas y productivas.

Según contó el ministro de Ambiente Juan Cabandié, cuando expuso en la comisión de presupuesto, los gobernadores no quieren un plazo para hacer un inventario. Pero si no aceptan que un tiempo debe haber no es posible una ley.

Este jueves fueron invitados los gobernadores del norte grande, que en septiembre boicotearon la negociación con un comunicado, pero no fueron. Los de Salta y Catamarca habían comprometido a enviar a funcionarios pero nunca llegaron. Junto a Jujuy, son las provincias que tiene litio, que se desarrolla en humedales.

Sí participaron de la comisión intendentes de ciudades de Santa Fe y Córdoba, afectadas por incendios que, entienden muchos legisladores, podrían menguar si no se extinguen los humedales.

«No queremos seguir apagando incendios, queremos que no se encienda más el fuego y para eso no solamente debe haber un Estado presente. Debe haber leyes. ¿Por qué le temen a la ley de humedales? Explíquenle a todos los santafesinos de la costa del Paraná», advirtió el intendente de Villa Constitución Jorge Berti.

También participaron los intendentes cordobeses Jorge Gabriel Faletto, de Marull; Gustavo Tévez, de Brinkmann; y Carlos Guzmán, de Pará.

Hubo retos oficialistas, como los de la ex diputada Daniela Vilar, ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires. «Me genera bastante decepción no poder hoy avanzar en la discusión y el dictamen de este proyecto y que se esté constituyendo otro año más en el que no se consiga la necesaria ley de humedales para todo el país», se lamentó.

La diputada del Frente de Todos Florencia Lampreabe fue más dura con sus pares. «Sepan que el mandato del Frente de Todos es abordar los temas ambientales», increpó.

El socialista Enrique Estévez, rosarino y uno de los impulsores del debate, recordó que hasta diciembre quien boicoteaba la ley era el camporista José Aragón, quien presidía la Comisión de Agricultura. Es de Corrientes, provincia que tiene hasta el 70% de su territorio con humedales y una de las que se resiste a una ley. Las negociaciones continuarán. (APFDDigital)