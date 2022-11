La militancia de Concordia colmó el Club Sarmiento para escuchar a Cristina junto al Pato Urribarri

La militancia peronista de Concordia colmó las instalaciones del Club Sarmiento en la zona sur de la ciudad para escuchar el mensaje de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en un encuentro convocado por Sergio “Pato” Urribarri. “Con Cristina no hablamos de lo que vamos a hacer o de lo que pensamos. Venimos en nombre de lo que hicimos. Porque uno es lo que hace”, expresó el ex gobernador.

“Nos encontramos para abrazarnos en el Día de la Militancia, al cumplirse hoy 50 años del regreso de Perón a la Argentina después de 17 años de estigmatización y exilio. Y también estamos acá para escuchar a Cristina porque Cristina nos dio mucho a los entrerrianos y las entrerrianas y a Concordia en particular”, dijo Urribarri a la concurrencia.

“Estaba invitado a La Plata y por supuesto tenía muchas ganas de ir, pero sabía por cientos de mensajes que me fueron llegando que muchos compañeros y muchas compañeras también querían ir pero no tenían posibilidad de viajar. Así surgió esta idea de encontrarnos para conmemorar el Día de la Militancia, escuchar la palabra de Cristina y compartir nuestra esperanza y nuestra alegría”, añadió.

Más adelante, Urribarri recordó obras realizadas en su gestión y la de Cristina en la zona sur de Concordia, especialmente la escuela inaugurada dentro del predio del Club Sarmiento en 2015 y la mesa de acción social que constituyó sin prensa durante más de un año con el padre Andrés Servín, el presidente del Club Sarmiento, Enrique «Farol» Braga, y la militancia social de la zona para brindar contención.

“No solo fueron obras”, continuó, antes de enumerar el crecimiento de la industria, el agro, la producción y las exportaciones, con la consecuente generación de empleo y la reducción de la pobreza.

“Dejamos de ver gurisitos pidiendo en la calle y empezamos a verlos en la escuela. Con sus computadoras. Y muchos pudieron dejar de ir al comedor y volver a comer en la casa, en la mesa familiar. Con la madre y el padre con trabajo. Con el abuelo y la abuela con la jubilación y los remedios”, enumeró.

“Para volver a lograrlo seguimos trabajando, caminando, recorriendo el territorio una vez más. Llevando esperanza. La fuerza de la esperanza que es la fuerza de ustedes compañeros y compañeras. El esfuerzo es grande, pero no hay que bajar los brazos. No podemos pedirle a Cristina que una vez más se ponga la patria al hombro si primero no le mostramos que estamos dispuestos a hacerlo nosotros”, indico luego.

“Algunos hicimos escuelas, redes de gas, costaneras, rutas. Otros abandonaron hospitales, paralizaron viviendas, nos quitaron la ruta 18, nos endeudaron por 100 años, echaron trabajadores, entregaron nuestros recursos naturales. Nosotros con Cristina no hablamos de lo que vamos a hacer o de lo que pensamos. Venimos en nombre de lo que hicimos. Porque uno es lo que hace. Y eso está inscripto en la historia, en el ADN de los dirigentes y de los pueblos”, finalizó.