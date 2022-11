Justo José de Urquiza y Arturo Frondizi / por el doctor Fidel Rodriguez

El día sábado 29/10apareció en Infobae una información que da cuenta de que un grupo de dirigentes proveniente de distintos partidos se reunieron en el cementerio de Olivos para expresar el desagravio por el intento de trasladar los restos del ex presidente Frondizi a Concepción del Uruguay, a lo que me pregunto, agravio a quien, como y porque?.

Considero que nuevamente se ha transformado este asunto en un Boca- River , que divide a los argentinos y que no suma , como debiera ser, cuando en realidad la propuesta de que los restos de Frondizi descansen en la Basílica ha sido motorizada por sus nietos, con plena legitimidad para hacerlo, esta no es mi opinión , es la voluntad de la ley , plasmada en el art. 61º del Código Civil, es eso, en definitiva, lo que está en juego en este dilema coyuntural que debe resolverse por las vías pacíficas del dialogo y la transparencia, sin recurrir a falsos localismos.

Por otra parte, la mencionada norma tiene en cuenta la voluntad presunta del causante, por lo que me pregunto si al Dr. Frondizi no le hubiera agradado descansar junto a los restos del Gral. Urquiza

Para ello tengo en cuenta las enormes coincidencias en el pensamiento y acciones políticas desarrolladas por ambos estadistas, sin pretender compararlas, pero si el de señalar puntos de encuentro

Ambos estadistas en distintas épocas , coincidieron en la necesidad de producir cambios profundos en la sociedad argentina, para que el sistema político fuera sustentable. No bastaba solo con la constitución sino además reformas de fondo estructurales, a mediano y largo plazo, en lo cultural, educativo y económico, que convirtiera al conglomerado de habitantes en ciudadanos con valores republicanos y creencias en el esfuerzo y en el trabajo para lo cual la educación tiene un papel fundamental.

El proceso de constitucionalización desarrollado por Urquiza a mediados del Siglo XIX produjo un enorme salto cualitativo y cuantitativo en el desarrollo del país en el terreno político, económico y social , se comenzó a construir la argentina moderna: la educación pública sarmientina, toda la codificación, los caminos, los puertos, los ferrocarriles, que permitieron exportar. El fenómeno de la inmigración que dio lugar tiempo después a la formación de una clase media que floreciera con una espectacular movilidad social ascendente. Sin perjuicio de los problemas, los claros oscuro que genera este tipo de fenómenos

Frondizi al asumir el cargo comprendió de inmediato esta realidad, o sea que había que combinar democracia y desarrollo económico, sin la cual la primera es imposible, si no hay educación no hay ciudadanía y esta es inseparable de políticas de desarrollo y sus correlativas planificaciones, pero para concretar este noble objetivo, lo mismo que Urquiza, consideraban el desarrollo como la herramienta fundamental para obtener ese logro. El Colegio del Uruguay no resulta ajeno a estas coincidencias, que Urquiza lo pensó prematuramente para la formación de ciudadanos y líderes políticos, como efectivamente se cumplió.

Somos los Uruguayenses consientes de este enorme legado histórico cultural de la ciudad?, sobre este interrogante formulo la idea del escritor Martinez Estrada que cita Katz, en la nota del 29/10/2022 “la sociedad que no tiene historia no tiene porvenir”.

De ahí deviene el proyecto del CCU de crear el Museo de la Organización Nacional, en el edificio que Urquiza pensó para su familia, por supuesto a partidario, que tiene en cuenta el interés común de la comunidad y su proyección en el tiempo.

Se ha logrado que la ciudad sea declarada Cuna de la organización Nacional, pero faltan los hechos, o sea los pasos necesarios para la puesta en valor del edificio y que se convierta el mismo en el Museo que hemos proyectado, lo que seguramente se podrá hacer por etapas y en un tiempo razonable, y con el aporte del Estado Nacional, Provincial y Municipal, como se hizo en el Museo de la Constitución Nacional en Santa Fe

Fidel Rodriguez

Para el Centro Cultural JJ de Urquiza