Gran expectativa en la ciudad: Sensacional despedida del Show de El Ángel 2022 en C del Uruguay

La noche del sábado 10 de diciembre, y cuando ya se palpita el particular clima festivo de Navidad y fin de año, no será una más ya que el gran Show de El Ángel presentará por última vez su inolvidable espectáculo 2022.

Encabezado por ese talentoso artista que es Fernando Parra y presentado por Osky Beigbeder, permite que se destaquen todas las integrantes como la conocida Jorgelina Rodriguez (Sheir Panter), las uruguayenses Diana Belén Aceredo, Pilar Contrera y Mariana Almada, la bella Luly Acosta que recuerda a Pequeña P, Edu Sanchez y esa tonelada de talento que es la querida Leídi Ángel.

El espectáculo distinguido por la Cámara de Diputados de la Nación, el Ministerio de Turismo argentino y Municipalidades entrerrianas como Colón y Victoria está comenzando a vivir su año treinta de notable trayectoria.

Parra y su alter ego, la personificación de Mirtha Legrand llegaron para quedarse en la pantalla del 9 en el programa de Beto Casella donde marca picos de audiencia por las noches. Es uno de los platos fuertes del show que está a punto de despedirse de los escenarios.

Lujosa producción, vestuarios lujosos y cuidada técnica realzan el histrionismo y el talento del elenco a lo largo de dos horas con temas musicales muy conocidos, fragmentos de publicidades y momentos emotivos en los que se insta a cumplir los sueños, a vivir la vida y vencer obstáculos.

El Show icono del Río de la Plata que trascendió fronteras y fue ovacionado a lo largo del 2022 en los mejores teatros de todo Entre Ríos, la provincia de Buenos Aires y Caba y gran parte del territorio uruguayo de Colonia del Sacramento a Paysandu Mercedes o Fray Bentos es un espectáculo para disfrutar y que se puede dejar pasar sin disfrutarlo en el Auditorio Carlos María Scelzi en Urquiza y 8 de junio este sábado 10 de diciembre a las 21 horas.

El momento del año a pocos días del fin de año y la Navidad invitan a regalarse tan buen humor , a compartir con amigos y a replantearse objetivos de cara al año 2023.

Las entradas numeradas desde $ 1400 se venden en kiosco Lisboa en Urquiza y Posadas, en panadería Lo de Juan en Urquiza e Yrigoyen y en Birkat Elohym en Alberdi 813.

Por consultas y reservas dirigirse al WhatsApp 3447-542205 y al instagram elshowelangel_ar_uy .