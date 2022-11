Explicaron los detalles técnicos de la futura planta de tratamiento de efluentes cloacales

Con la realización de una audiencia pública, se conocieron los detalles técnicos del proyecto de construcción de la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales, siendo la obra más esperada en los últimos años para Concepción del Uruguay. Con la presencia de autoridades y representantes de distintos sectores, la reunión se concretó no sólo de manera presencial, sino también virtual, ya que otra decena de personas siguieron en directo la reunión, la quedará grabada en el canal oficial de YouTube de la Municipalidad para quienes deseen consultarla.

Desde las 15 de este miércoles, se realizó el encuentro en el cuál se socializó el estado del Proyecto de construcción de una Planta de Tratamientos de Efluentes Cloacales, y de la remodelación del sistema cloacal, obra muy esperada por la ciudadanía uruguayense que mejorará sustancialmente la calidad de vida de las personas y el mejoramiento del hábitat, ya que reducirá entre otras cosas, la contaminación del río y su entorno.

Esta instancia fue para compartir las acciones concretadas y lo que falta por hacer. La mega obra, forma parte del Programa de Saneamiento Integral de las Ciudades de la Cuenca del Río Uruguay que se ejecuta con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo.

La misma se desarrolla a través del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de Entre Ríos a través de la Unidad Ejecutora Provincial y la Municipalidad de nuestra ciudad.

La bienvenida la brindó el Presidente Municipal Martín Oliva quien se dirigió a las y los presentes desde el lugar de ciudadano, padre y docente. “Me voy a correr como Presidente Municipal. Les voy a hablar como un padre de dos hermosas hijas, como profesional de la salud y como docente de una de las casas de altos estudios de esta ciudad. Ya en este recinto cuando presidía el Honorable Concejo Deliberante, creía en el diálogo no contestando ningún agravio de nada, creyendo que la ciudadanía está por encima de cualquiera de nosotros. La realidad dice que estamos hoy en una audiencia pública. Tratando de contar; informar, interiorizar…hoy coincidimos un Intendente y un Ministro en una tarde donde queremos que todo salga bien. Confío en las capacidades técnicas de los profesionales de nuestro municipio y de la provincia, y tomaremos cada una de las sugerencias. Les agradezco a quienes se hayan involucrado solo mirando hacia adelante y vamos a ser conducente con lo que aquí suceda”.

A su término, el Ministro de Infraestructura y Planeamiento de la Provincia Marcelo Richard destacó entre otras cosas: “El objetivo del proyecto es implantar la planta en un lugar, para resolver el efluente tratado. Esto es un programa y forma parte de un crédito. Es decir todos los entrerrianos vamos a devolver los 80 millones de dólares que nos presta el BID. Más allá de que nosotros lo venimos haciendo en otros lugares, resaltamos como ya se lo he dicho a Martín como se viene trabajando en Concepción del Uruguay. Hoy estamos en esta instancia que es necesaria y agradezco la participación de las instituciones, y de todos los sectores presentes, lo resalto porque en otros lugares no ocurre. Tenemos algunas cuestiones que son básicas y en este transitar hemos tenido que modificar el lugar producto de los aspectos técnicos y trabajamos con una consultora para avanzar con los terrenos del ejército y que el BID no tenga ninguna objeción para el otorgamiento del crédito”, aseguró el Ministro.

Con respecto a este tema es válido aclarar que esta importante obra, la lleva adelante el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, con un crédito que otorga el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que, entre otras cosas, exige la socialización del proyecto a ejecutarse, como lo estamos haciendo hoy junto a la Municipalidad de Concepción del Uruguay.

Cabe reiterar que la Audiencia se puede ver en el Canal Oficial de YouTube de la Municipalidad, y para aquellos que requieran saber detalles técnicos, pueden consultar el estudio de impacto ambiental y social ingresando en los siguientes links:https://www.entrerios.gov.ar/minplan/bid/ y en https://www.cdeluruguay.gob.ar en la sección enlaces.