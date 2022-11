El Sureñito ya tiene a sus campeones 

Sub 13 Masculino: Campeón Rivadavia – Subcampeón Atlético Uruguay.

19.45 hs Engranaje vs María Auxiliadora

19.15 hs San Roque vs Atlético

18.45 hs Almagro vs Lanús

18.45 hs Gimnasia vs Rivadavia A

18.45 hs La China vs Rivadavia B

18.45 hs Parque Sur vs María Auxiliadora

19.45 hs Engranaje B vs María Auxiliadora

19.45 hs Engranaje A vs Don Bosco

19.45 hs Parque Sur vs San Roque

19.15 hs Rivadavia vs La China

19.15 hs Atlético vs Almagro

19.15 hs Gimnasia vs María Auxiliadora

Amistoso

20.15 hs Selección Sub 15 C. del Uruguay – Sub 17 Parque Sur.