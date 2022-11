Los gürises buscan apoyo para llegar al Nacional

El pasado sábado 5 de noviembre en Victoria, el Seleccionado Juvenil Sub 15 de nuestra ciudad, reciente Campeón Entrerriano, venció al Campeón Santafesino, la Liga de Venado Tuerto, en un partido muy parejo donde empataron 1 a 1 pero superaron a su par de la vecina provincia desde los tiros desde el punto penal. De esta forma se consagraron Campeones de la Región Litoral Sur, adjudicándose así una plaza para disputar el Torneo Nacional de Selecciones Sub 15 que reunirá a los campeones regionales de todo el país.

La tarea para llegar a la última etapa de esta valiosa experiencia que vienen teniendo nuestros juveniles no es sencilla, el torneo que reúne a los mejores del país en la categoría 2007, y al cual nuestros campeones se ganaron deportivamente su plaza, se realizara en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut a partir del 8 de diciembre próximo.

La distancia de 2000 km entre nuestra ciudad y Comodoro se vuelve un reto a la hora de reunir los recursos necesarios para llevar a la delegación y el cuerpo técnico que viene acompañando desde hace algunos meses a este puñado de gurises Uruguayenses. Mientras comienzan a desarrollarse los entrenamientos de cara a la competencia, que sin duda será muy intensa y exigentes enfrentando a los mejores del país, padres, allegados, clubes y la Liga de Futbol se encuentran en la ardua tarea de reunir los recursos que les permitan llegar de la mejor manera hasta la Patagonia Argentina para seguir representando a nuestra ciudad y porque no a toda la provincia.

En virtud de el próximo paso han comenzado una campaña de colaboración la cual reúne un bono contribución próximo a salir, colaboraciones, sponsor y seguramente algún que otro evento que les permita reducir los costos de tamaño viaje. La competencia final será el 9-10-11 de Diciembre en Comodoro Rivadavia y hasta allí deberán llegar nuestros gurises con la ayuda de todos.

Para colaborar podes comunicarte a los números: Javi 3442465502, Leo 3442418151 y Cristian 3442667411 o bien podes dejar tu aporte en la cuenta de mercado pago CVU: 0000003100020059115915 , Alias: seleccion.sub15