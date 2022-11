El club por encima de todos

De acuerdo a los tiempos que corren, Hernán Orcellet utilizó sus redes sociales para comunicar su desvinculación como técnico de Gimnasia en el Federal A tras dos años. Fuertemente vinculado al Lobo (pocas personas tienen tanto sentido de pertenencia con el club como el), Orcellet dejar la conducción del Lobo tras quedar a un paso de la clasificación en el pasado torneo, que dejó como ascendido a Racing de Córdoba.

En el medio de la nota, Hernán refiere una frase que lo pinta de cuerpo entero, para evitar cualquier polémica o declaración hiriente: “siempre por encima de todo interés personal, pusimos los del club, por sobre todas las cosas”. Pero no son palabras más, son clave para entender también porque a Gimnasia le cuesta tanto salir de ese lugar en el que está desde hace 20 años, con vaivenes, con incertidumbres, sin volver a ser lo que fue o, al menos, parecerse a ello.

En la continuidad del dialogo Orcellet afirmó que “en realidad no es una salida. Finaliza el vínculo el 31 de diciembre y, de común acuerdo de las partes, hemos entendido que no era el momento para una renovación. Fue una charla amigable, entre agente adulta, entendiendo que el momento no ameritaba la renovación del vínculo, nada más”.

Sobre su paso en estos dos años, el ya ex dete afirmó que “el balance es muy bueno. Vinimos a trabajar a un club que tenía muchas carencias -que aún las tiene- y terminamos un torneo con 44 puntos, genuinos, propios del plantel. Si no hubiésemos tenidos los pormenores insalvables de esta categoría como algunas decisiones arbitrales, hubiéramos clasificados”. Remarcó además que “el club volvió a posicionarse en un lugar de privilegio después de muchos años. Nos tenemos que quedar con eso, que era lo que queríamos, devolverle un poco la ilusión a la gente y este plantel se lo pudo dar. Llegamos a la última fecha con las posibilidades intactas. Hicimos todo lo que está a nuestro alcance pero, como te digo, a veces las cosas pasan con factores externos que te terminan perjudicando. Pero muy conforme con el trabajo realizado por muchos en el club”.

A la hora de hablar de proyectos y porqué cuesta tanto sostenerlos, Orcellet dejó en claro que “sostengo que los proyectos son de los dirigentes, no de los técnicos. Entonces, es una pregunta que deben responder ellos, los dirigentes. Nosotros como cuerpo técnico estamos para ejecutar ese proyecto”. Pero destacó que con su gestión “varios chicos tuvieron un crecimiento en este proceso. Se los dije en forma personal. Considero que tienen para más, con un futuro por delante que, si se lo proponen, pueden conseguir más en este deporte”.

Sobre lo que se viene el expresó que ahora “hay que esperar, analizar. Hay alguna posibilidad dando vueltas, pero tenemos que esperar. Son siete años dirigiendo en la categoría, así que veremos lo que sucede en estos días. Si sale algo lo veremos, charlaremos. Si no, seguir viendo esto que nos apasiona y estar preparado siempre para otra posibilidad”.

Cerró dejando su “gran reconocimiento a los integrantes del cuerpo técnico, pilares en este proceso: Facundo Bonvín, Ismale Vasconcel, Catriel Orcellet y Julio Santacoloma y a mi familia, por su sostén”.

