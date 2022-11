Con una importante participación de docentes y alumnos CAFESG finalizó el Taller sobre “Consumos problemáticos” en Federación

La vocal del Directorio de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG), Celeste Lorenz, junto a la Directora de la Escuela primaria Nº44 “Del Boyero”, Daniela Vago, y a la Rectora de la Escuela Secundaria Nº 14 “Isidro Tonello”, Nadia Godoy, y con la presencia de alumnos de 6to. grado y 1er. año de ambos establecimientos educativos, realizaron el cierre y entrega de certificados a los docentes que participaron de la capacitación “Consumo problemático – Abordaje desde la escuela”.

Treinta y dos docentes recibieron sus respectivos certificados y lso encuentros contaron con la presencia de más de cien alumnos.

En los encuentros, se trabajó en la prevención sobre el consumo problemático de sustancias, desde un abordaje operativo y pertinente, brindando a los miembros de la comunidad educativa herramientas de tipo informativo y formativo que posibiliten el conocimiento sobre la incidencia del consumo de sustancias para la salud personal y comunitaria.

Los talleres estuvieron a cargo de las operadoras psicosociales de CAFESG, Olga Isabel Miño y Celestina Villagra, que a través de cuatro encuentros abordaron temáticas tales como consumismo y medio ambiente, adicción al alcohol, tabaco, marihuana, cocaína, paco, fármacos, entre otras sustancias. Además del efecto que tiene el consumo de estas sustancias en la salud y en los vínculos más cercanos, haciendo hincapié en la prevención y promoción de hábitos saludables, procurando que tomen conciencia de este problema y la consecuencia que tiene para su propio cuerpo y en las relaciones con sus afectos más cercanos, al igual que con su entorno.

Yanina Cardozo, una de las docentes que participó con sus alumnos en la capacitación manifestó luego de recibir su certificado de participación correspondiente, que “fue una experiencia muy productiva en cuanto a los nenes sobre todo, porque ellos a esta edad ya están aprendiendo el daño que causa el consumo de sustancias nocivas para la salud, y hemos comprobado que en muchas casas esto no se habla porque como a veces se asume que como no les pasa no es su problema, entonces trabajarlo desde la escuela es fundamental”.

“Esta experiencia, realizada por iniciativa de CAFESG, ha sido muy importante, sobre todo porque vemos cómo los chicos incorporaron muchos conceptos nuevos, y tomaron mayor conciencia del daño que causan las drogas, no solo para la persona que las consume, sino para todo su entorno social” finalizó la docente de federación.

Por su parte, celeste Lorenz, vocal de CAFESG oriunda de federación, informó que “el Taller fue un primer paso importante con el cual queríamos tener una experiencia piloto y ver cuál era el nivel de participación y respuesta desde la comunidad educativa, ahora que ha concluido estamos muy conforme en ese sentido, y pensamos planificar su instrumentación para el próximo año a más establecimientos y chicos de la ciudad”.

“Desde CAFESG, consideramos que más allá de las obras que ejecutamos en toda la Región de Salto Grande, tenemos que tener presencia en este tipo de cuestiones, por un lado porque tenemos personal capacitado para planificar y llevar adelante los talleres, y por otro lado porque son políticas de Estado demandadas por el gobernador Gustavo Bordet, y que desde nuestro organismo, con la conducción de Luis Benedetto podemos instrumentar y poner en práctica” finalizó la funcionaria.