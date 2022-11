Con presencia uruguayense se disputó la última fecha del torneo de la Federación Entrerriana de Tenis

El pasado fin de semana se llevó a cabo en las instalaciones del Club Atlético Estudiantes de Paraná, la última fecha del calendario organizado por la FET (Federación Entrerriana de Tenis) y fiscalizado por la AAT (Asociación Argentina de Tenis) disputándose el Master del Abierto Nacional y Master Promocional.

En el Promocional Concepción del Uruguay, estuvo representada por Matilde Marcó (sub 12), Bernardita Etchepare (Sub 14) y Valentina Niño (Sub 14) mientras que en el Abierto lo hizo Juan Bautista Anzalas Blanc (sub 16).

Todos los chicos son jugadores de Gimnasia Tenis Club, en donde son entrenados por Carlos Carreón y Emanuel Hereñú, con la preparación física de Christian Fernández.

Valentina Niño se consagró campeona en su categoría, y las otras dos chicas fueron semifinalistas.

En el Abierto, Juan Bautista Anzalas Blanc, consiguió quedarse con los tres trofeos en juego en su categoría, el de Campeón de Singles, Dobles y el de Campeón Provincial 2022, al convertirse en el número 1 del ranking, cerrando así un excelente año de competencia, en el que estuvo presente y fue protagonista en todas las fechas disputadas en el calendario Provincia y Regional.