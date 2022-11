Con críticas, el Interbloque Juntos por Entre Ríos acompañó proyecto de presupuesto 2023

Desde el Interbloque Juntos por Entre Ríos decidieron acompañar en general el proyecto de presupuesto 2023 que este miércoles se aprobó en la Cámara de Diputados, pero marcaron fuertes cuestionamientos: advirtieron sobre las deficiencias en materia de viviendas y obras viales, pusieron el foco en las subjecuciones presupuestarias y alertaron sobre el explosivo déficit previsional. También hubo críticas a la postergación de vencimientos de la deuda y cuestionaron la política tributaria: “Atenta contra el desarrollo de la provincia”.

El miembro informante de Juntos por Entre Ríos, Esteban Vitor, señaló que “tras una serie de intercambios con el Poder Ejecutivo y los legisladores del oficialismo, se logró “la incorporación de una serie de modificaciones que mejoran la calidad del ejercicio presupuestario”, pero advirtió que “quedan varios aspectos sobre lo que marcamos múltiples críticas”.

En este sentido, el legislador afirmó en la sesión que “el ‘Equilibrio Fiscal’ del que se jacta el Gobierno es coyuntural, no estructural y se logró gracias a la devolución de la Coparticipación Federal de Impuestos y al colapso de la obra pública”.

En cuanto a los Gastos en Personal, señaló que tal “partida está hace una década por encima del 41%” y puso el foco en la nómina de funcionarios políticos del gobierno, “totalmente desconocida para el común de la gente, ya que este gobierno aún no publica en el sitio web la nómina de autoridades superiores porque eso desnudaría la inevitable verdad de que ha utilizado ese instrumento para nombrar discrecionalmente a figuras cercanas al poder, sin afectar los topes de planta de personal”.

Viviendas y Vialidad, cuando la negligencia se hace costumbre

“La inversión pública constituye un elemento central para alcanzar el desarrollo económico, pero para que sea efectiva, es necesario disponer de una adecuada orientación estratégica, algo inexistente en la planificación presupuestaria de nuestra provincia, según lo demuestra la sistemática subejecución de los presupuestos contemplados para este propósito en los últimos 10 años”, apuntó el diputado Vitor.

“En los últimos 7 años solo se ejecutó la mitad del presupuesto de obra pública y se ha transformado en una costumbre ver una gran brecha entre la obra pública presupuestada y la obra pública finalmente ejecutada”, lo cual ubica a Entre Ríos entre las cinco provincias del país con los menores niveles de inversión pública.

Al mirar con lupa los mayores vicios en materia de subejecución del presupuesto de Inversión Pública, el diputado mencionó como principales responsables a la Dirección Provincial de Vialidad y al Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda, “dos áreas que se relacionan directamente con la actividad productiva de la provincia y el acceso a derechos fundamentales de los ciudadanos, como el empleo o la vivienda”.

En tal sentido, manifestó que incluso el propio Presidente del IAPV reconoció públicamente que solo ejecutó un 7% del presupuesto destinado a vivienda, “lo cual constituye un insulto a todos los entrerrianos” afectados por el déficit habitacional.

El legislador aseguró que “la impericia y la negligencia” también se evidencian en la Dirección de Vialidad: en 2021 solo se ejecutó el 50% de lo recaudado en concepto del Impuesto Inmobiliario Rural.

Déficit previsional: “Háganse cargo”

“Cada peso que no se invirtió en obra pública fue destinado a compensar el creciente déficit de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos”, aseveró Esteban Vitor refiriéndose al explosivo déficit del sistema previsional entrerriano.

“Es incomprensible la desidia en este tema, todos los años es lo mismo, el gobierno expresa preocupación sobre estos números, se comenta la necesidad de realizar cambios, el Gobernador promete convocar al diálogo, pero nunca se avanza”, denunció.

“La provincia está gobernada desde hace 19 años por el mismo partido. Les pedimos por favor que se hagan cargo de haber generado una caja jubilatoria explosiva, que se come los recursos de todos los contribuyentes en detrimento del desarrollo de los entrerrianos del futuro”.

Endeudamiento: patear la pelota para adelante

“La reestructuración que hizo el gobierno le sirvió para aliviarse los vencimientos durante su mandato en más de 160 millones de dólares, mientras que le pateo más vencimientos al gobierno que esté a cargo en el período 2024-2027, quien tendrá que pagar 110 mil millones de dólares más que los que originalmente le correspondían por el vencimiento del bono en dólares”, advirtió Vitor.

De este modo, “el gobernador Gustavo Bordet se quitó vencimientos de deuda que él tomó y que él gastó, incrementándole la carga a un futuro gobierno a partir del 2024”.

Estructura tributaria distorsiva

El miembro informante afirmó que el presupuesto refleja que “hay una estructura tributaria cada vez más distorsiva” y consideraron que esto “atenta contra el crecimiento del sector privado provincial”.

En tal sentido, le sugirió al Gobernador que si realmente le interesa generar una matriz productiva que sea competitiva, revise la composición de los ingresos provinciales.

“En los espacios deliberativos, desde el interbloque de Juntos por Entre Ríos siempre hemos tenido un desempeño responsable, analizando críticamente los temas de la agenda, custodiando los intereses de los entrerrianos y siempre con la perspectiva de mejorar las propuestas y acompañar las iniciativas de ley que potencian el desarrollo de la provincia”, destacó el diputado Vitor.

Por ello informó que el Interbloque acompaña en general la votación del presupuesto (salvo los artículos 17, 18 y 19) y expresó que confía que estos señalamientos realizados sobre algunos temas centrales “sean tenidos en cuenta para los próximos ejercicios de presupuesto, sabiendo que ello redundará en una mejora permanente de este instrumento público”.

Finalmente la diputada Gracia Jaroslavsky lamentó que “se haya perdido nuevamente la oportunidad de cambiar la estructura centralizada del Estado”.

“Está claro que el Gobierno provincial no quiso, no pudo o no supo encarar un proceso de reforma integral y modernización de la administración pública”, aseguró la legisladora, quien apuntó contra la decisión de seguir alimentando este “Estado obsoleto, decadente y con compartimientos estancos que nunca pudo lograr la articulación necesaria para mejorar la vida de los entrerrianos y sacar a la provincia del lugar de hermana pobre de la Región Centro”.