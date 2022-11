Colaboración de la población para dar con el paradero de dos menores

Se solicita la colaboración de la población para dar con el paradero de TABORDA MARIAM AGUSTINA, 15 AÑOS y de GONZALEZ ANDRES EMANUEL, 15 AÑOS, quienes se habrían ausentado de sus hogares en la ciudad de Concepción del Uruguay. El presente pedido guarda relación con Actuaciones iniciadas en el día de la fecha en la sede de Comisaria de Minoridad y Violencia Familiar, donde sus progenitores denunciaron su ausencia y desconocimiento de su paradero.

Cabe señalar que como características particulares y vestimenta poseían:

TABORDA MARIAM AGUSTINA: Altura aproximada 1.55 mts, tez trigueña, ojos color marrones oscuro, pelo corto morocho pasando los hombros, contextura delgada de aprox. 60 kg, como seña particular posee un piercing en la nariz; sus vestimentas: pantalón de jeans color azul oscuro, mochila floreada rosada llamativa, y zapatillas color blancas

GONZALEZ ANDRES EMANUEL: Altura aproximada 1.50 mts, tez color trigueño , ojos color marrones oscuro, pelo corto estilo degrade, color negro con mechas color gris platinado, contextura delgada de aprox. 55 kg., como seña particular posee un piercing en la nariz, no posee tatuajes, en; sus vestimentas: pantalón de jeans color azul oscuro, mochila negra marca Wilson color negra, con detalles en color amarillo y zapatillas color blancas

Cualquier información que pueda ayudar a la investigación se podrá aportar en la dependencia policial más cercana y/o a los siguientes teléfonos:

Jefatura Departamental Uruguay: 03442-425508

Comando Radioeléctrico: 03442-422222 o gratuito “101”.