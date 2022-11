ATE reclama regulación de suplencias

En la sede de la Asociación de Trabajadores del Estado ubicada en calle 3 de febrero 180 de ciudad, se reunió la junta interna de ATE del Hospital Urquiza.

Esto fue ante la preocupación por el no cumplimiento de la resolución 4797 del Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos, la cual regula la comisión evaluadora de suplentes conformada por representantes de ATE, UPCN y autoridades del hospital Urquiza, la cual no se está cumpliendo en sus puntos.

“Solicitamos la urgente convocatoria a dicha comisión para garantizar la transparencia en la designación de los trabajadores suplentes del Hospital JJ Urquiza. A su vez planteamos con suma preocupación el no cumplimiento de los puntos firmados en el acta acuerdo con fecha del 12 de noviembre del 2020 ante las autoridades de la Dirección Provincial del Trabajo, entre representante de ATE y Dr. Pablo Lombardi director del Hospital. Los puntos acordados a cumplir en esa oportunidad fueron: -Francos adeudados al personal de enfermería. – Ropa al personal de los disantos servicios del hospital -Continuidad de los trabajadores suplentes. De no recibir respuesta favorable en un tiempo prudencial a estos reclamos comenzaremos con medidas de fuerzas que pueden ir desde una asamblea, quite de colaboración o cese de actividades”, dijeron en su comunicado.