Artemis 1: Un pequeño paso para la astronáutica un gran salto para el programa lunar

La misión Artemis I ha despegado el 16 de noviembre de 2022 a las 6:47:44 UTC. impulsada por el primer vuelo del SLS llevando a la nave Orión a un viaje de 25 días en los cuales orbitará a la Luna llegando a unos 3100 km de su superficie para luego retornar a la tierra y amerizar en el océano Pacífico. Primera misión desde 1972 de una nave con capacidad de transportar humanos a órbita lunar.

¿Pero qué significa esto? ¿Qué es SLS, Orión y el mismo Programa Artemis?

Para ello nos tenemos que remontar a 2005, cuando se cumplían 36 años del Apolo XI…..

Los Transbordadores espaciales (único vehículo de la NASA para enviar astronautas al espacio) volvían a volar luego de 2 años de revisión por el accidente del Columbia, pero su jubilación ya se veía cercana tanto por su edad como por lo costoso que resultaban. Mientras, la Estación espacial internacional seguía en construcción y ya era habitada permanentemente.

En dicho contexto, la NASA lanzó el Programa Constellation con 3 objetivos:

1)- Remplazar al Transbordador espacial por otro sistema que permita enviar astronautas tanto a órbita terrestre (y mantener la estación espacial) cómo en misiones más allá de dicha órbita.

2)-Viajar a la Luna en 2020

3)- Viajar a Marte

Los cohetes se llamarían Ares y tratarían en lo posible de usar tecnologías derivadas del transbordador para simplificar y abaratar, mientras se desarrollaría una cápsula tripulada llamada Orión

Como muchos otros programas espaciales ambiciosos, El Programa Constellation sufrió retrasos y su presupuesto se disparó de manera inadmisible a la vez que quitaba recursos a otros proyectos de NASA por lo que terminó cancelado en 2010

Pero para entonces, los transbordadores ya hacían sus últimos vuelos, lo que significó que la NASA quedó sin capacidad de mandar astronautas a órbita, una órbita en la que la Estación Espacial Internacional ya estaba funcionando plenamente. Por ello a partir de 2011, quedó en las naves rusas Soyuz el monopolio de llevar tripulación a la Estación

El programa Constellation se canceló, pero no así todo lo que se desarrolló mientras duró y, sin darles la anterior prioridad, continua el desarrollo de la capsula Orión a la par que se empieza a esbozar un nuevo sistema de cohete pesado.

Durante esa década, vimos como Roscosmos (la Agencia Espacial Rusa) continuó siendo la única agencia espacial capaz de enviar humanos a la estación espacial. Vimos cómo China año a año incrementó sus capacidades espaciales, incluyendo viajes tripulados, sus propias estaciones espaciales y proyectos a futuros de una ambición digna de los tiempos del programa Apolo. También vimos como empresas privadas de EE.UU. van desarrollando sistemas de lanzamientos más eficientes y económicos.

Mientras, la Orión se siguió desarrollando y probando y voló sin tripulación en 2014 a la vez que el nuevo sistema de cohete pesado, bautizado SLS (Space Launch Sistem: Sistema de lanzamiento espacial) tomó forma y se volvió una opción técnicamente viable para pensar de nuevo a lo grande, o sea, ser capaces de enviar tanta o más carga que el Saturno V del programa Apolo (118 toneladas a órbita terrestre y 48 toneladas a órbita Lunar)

Y así llegamos a 2017 en el cual estos proyectos junto a otros como “lunar Gateway”, son englobados (y dotados de un presupuesto siempre en crecimiento) en un Programa que en 2019 sería bautizado Artemis (llamado así por la diosa griega Artemisa, hermana gemela del dios Apolo)

Este programa tiene como objetivo primero el lograr nuevos alunizajes para posteriormente pensar en una estación espacial en orbita lunar, una base lunar permanente y como objetivo final, haber desarrollado tecnología que permita viajes a Marte.

El programa Artemis planteó objetivos y fechas que en general fueron vistas con escepticismo luego de décadas de anuncios similares y que luego se retrasaron constantemente y de los acostumbrados descontroles presupuestarios de la NASA (ambas cosas sufridas por otros proyectos de la agencia como el telescopio espacial James Webb), pero llegados al 2022 (y con solo un retraso de 2 años a lo planeado), el panorama se ve más optimista y el éxito de su primera misión, Artemis I , es crucial para que esto se mantenga.

Artemis I, tiene por objetivos principales el probar el cohete SLS (prueba que ha sido exitosa durante el lanzamiento reciente) y evaluar el desempeño de la nave Orión (con maniquíes de prueba con sensores) en la órbita lunar durante unas semanas y su posterior retorno a la Tierra

De resultar esto exitoso, el próximo paso, Artemis II, será replicar en 2023 o 2024 (originalmente sería en 2022) una misión similar, pero con tripulación, poniendo humanos en orbita lunar por primera vez desde que hace 50 años lo hiciera el Apolo XVII en 1972 y si esto también sale según lo planeado, en la siguiente misión Artemis III, se incluirá un módulo de descenso para alcanzar la superficie lunar a la par que se empezaran a enviarse módulos para la estación espacial en órbita lunar. Las candidatas a volver a la luna ya han sido preseleccionadas y se están preparando.

El futuro igualmente no está tan claro: el SLS ha sido un éxito técnico y pareciera que la capsula Orión lo será también, pero su destino dependerá no solo de sí mismo, si no de las prestaciones del competidor, el cohete Starship de la empresa Space X que busca desbancarle el puesto como vector lunar (en un principio, integrado al programa Artemis). Pero hasta que Starship no se eleve, no lo sabremos (se estima que el año próximo hará su primer vuelo) . También dependerá del ritmo que tome el programa espacial chino que hace unas semanas presentó sus diseños de cohetes lunares y cómo estos sucesos repercutan en los presupuestos de la NASA.

Lo que si está claro, es que hoy, un retorno tripulado a la luna está más encaminado que en ningún momento en las últimas décadas, décadas de titulares de “en 10 años volveremos a la luna” que quedaban en la nada. Hay esperanza.

Así que NASA, tal vez la agencia que más ha aportado al conocimiento y comprensión del Universo hoy tiene dos importantes proyectos en ejecución: el telescopio espacial James Webb y la misión lunar Artemis. Veremos que depara el futuro !!

Fuente: NASA – Artemis