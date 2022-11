78 allanamientos en todo el país: Realizaron un espectacular procedimiento relacionado a distribución de pornografía infantil

En relación a la Operación “ICACCOPS Federal” (Operación Red Federal en Alerta) donde se investigaban la detección de pedófilos, pornografía y casos de abuso/explotación sexual infantil en el país, se realizaron decenas de allanamientos simultáneos en todo el territorio nacional, incluyendo uno de ellos en Concepción del Uruguay.

El mega operativo incluyó nada menos que 15 provincias cuyas Fiscalías trabajaron mancomunadamente con la Dra. Daniela Dupuy, Fiscal Coordinadora de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de la CABA, siendo tales: 10 en CABA, 11 en la Provincia Bs. As, 6 en Misiones, 7 en Córdoba, 5 en Mendoza, 7 en Salta, Tucumán, 5 en Santa Fe, 3 en Corrientes, 4 en Rio Negro, 1 en Entre Ríos, 3 en Chaco, 2 en La Pampa, 3 en Catamarca, 3 en San Luis y 4 en Tucumán.

La investigación en Entre Ríos, fue dirigida en Concepción del Uruguay, por la fiscal Gabriela Seró, que coordinó los movimientos de manera aceitada, con la intervención de la División Investigaciones de la Departamental Uruguay.

Fue así que tras la diligencias previas de inteligencia, en las primeras horas de la mañana de este martes, se realizó un procedimiento en una vivienda ubicada en calle Belgrano entre sus pares Erausquin y Larroque, que se sumó a otros 77 procedimientos simultáneos en diferentes ciudades a los largo del país.

En La Histórica, personal dependiente de la División Investigaciones con el apoyo del Grupo Especial y División Criminalística, con la presencia de a fiscal Dra. Seró, ejecutaron la orden de allanamiento, emitida por el Juzgado de Garantías local a cargo la Dra. Alejandrina Herrero, e irrumpieron en la vivienda del sospechado.

Siempre con la presencia de la representante del Ministerio Público Fiscal, procedieron al secuestro de diversos elementos de interés para la causa, trascendiendo que se localozaron miles de archivos de pornografía infantil y se dispuso la detención de un sujeto de 45 años de edad, aparentemente desocupado, quien permanecerá alojado en Alcaidía de Comisaría Primera a disposición de la justicia.

La Operación “ICACCOPS FEDERAL”, se inicia en virtud del trabajo en conjunto llevado a cabo por las autoridades de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, el U.S. Department of Homeland Security de Estados Unidos y el Ministerio Público Fiscal CABA, el cual facilitó la firma de un acuerdo con el National Criminal Justice Training Center of Fox Valley Technical College, mediante el cual se obtuvo acceso al sistema de investigación estadounidense “Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System (ICACCOPS)”, plataforma utilizada para combatir la explotación sexual infantil y colaborar con otras entidades en pos de la protección y el rescate de niños, niñas y adolescentes (Resolución FG 50-21). La información generada desde allí es clave para la detección de pedófilos y casos de abuso/explotación sexual infantil en el país.