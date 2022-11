Reunión por los 150 años de la Escuela Normal

El próximo 16 de marzo, la Escuela Normal Superior “Mariano Moreno” de Concepción del Uruguay, llega a su sesquicentenario, y desea celebrarlo durante todo el año 2023, teniendo su punto culmen durante el mes de septiembre, a través de un acto central.

Por tal motivo, la comunidad educativa invita a participar de una reunión abierta este jueves 1 de diciembre a las 19h en el establecimiento.

La convocatoria es para docentes y alumnos actuales, pero muy especialmente para ex autoridades, ex docentes y ex alumnos de la Institución, que quieran participar de la

organización de los festejos.

Nuestra Escuela Normal, fue proyectada por el General Justo José de Urquiza y Domingo Faustino Sarmiento hacia 1869, pero concretada en 1873, convirtiéndose en la segunda escuela normal del país, pero primera destinada a la formación de maestras mujeres. De sus aulas egresaron las primeras educadoras del país, quienes llevaron su vocación a todos los rincones de la patria.

Orgullo uruguayense y entrerriano, el sesquicentenario institucional es momento oportuno para trabajar juntos, y celebrar nuestra historia, honrando la memoria de quienes pasaron por sus salones.