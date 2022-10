Urribarri en Villaguay: “Néstor y Cristina le devolvieron a Entre Ríos lo que la historia le había quitado”

El libro “Néstor Kirchner, el hombre que cambió todo” fue presentado este miércoles en el Centro de Convenciones de Villaguay por el ex gobernador y ex embajador Sergio “Pato” Urribarri junto a su autor, Jorge “Topo” Devoto.

La actividad es continuidad de las presentaciones que ya se realizaron en Paraná, Concordia, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Gualeguay, mientras que este viernes será el turno de la ciudad de La Paz.

“Néstor y Cristina le devolvieron al mal llamado interior y a la provincia de Entre Ríos lo que la historia nos había quitado. Gracias al reconocimiento de ellos pudimos hacer obras y cosas que los entrerrianos y las entrerrianas ni siquiera habíamos soñado”, expresó Urribarri.

Estuvieron presentes la intendenta de Villaguay, Claudia Monjo; el senador departamental Adrián Fuertes; el diputado Juan Cosso; la intendenta de Villa Clara, Silvina Domé; y el presidente de la junta de gobierno de Estación Raíces, Carlos Guardini, entre otras autoridades.

También concurrieron la secretaria de Gobierno de Villaguay, Débora Cantón Debat; el secretario de Hacienda, Elisandro Van Cauwenberghe, funcionarios y funcionarias del gobierno municipal; la ex intendenta de Villaguay, Sandra Sánchez; el ex diputado nacional Osvaldo Elorriaga, el ex senador Jorge Ghirardi, la ex presidenta del Consejo General de Educación, Claudia Vallori, concejales de la ciudad, dirigentes y militantes políticos, sociales y sindicales, entre otros.

Más adelante, el ex gobernador enumeró: “No fue gratis para Cristina y para algunos de nosotros enfrentar a los poderosos de la Argentina. No fue gratis confrontar con las patronales agropecuarias, no fue gratis contribuir a la estatización de YPF, no fue gratis motorizar la idea del Fútbol para Todos y sacarle el negocio al grupo mediático que lo manejaba”.

“Cristina está pagando por todas estas cosas, y por memoria, verdad y justicia, el matrimonio igualitario, las AFJP y tantas acciones en beneficio de nuestro pueblo. Antes de ese tiro que no salió de milagro, le dispararon con tapas de diarios, con horas de televisión y con palabras de odio”, expuso, antes de convocar a “vencer al odio no solo con amor, sino con mucha política, mucha militancia y mucha memoria”.

Devoto, por su parte -luego de narrar distintas vivencias junto a Néstor desde sus tiempos de intendente pasando por su Presidencia y hasta el fin de sus días- refirió: “Tanto Néstor como Cristina son dirigentes que toda su vida trabajaron para cambiar la realidad. El peronismo es la rebeldía por el tipo que está durmiendo en la calle, por el pibe que está pidiendo, por cambiar ese mundo injusto”.

“Por eso hay que recordarlo simbólicamente, como en este homenaje que le estamos haciendo, pero sobre todo comprometernos cada día cada uno desde su lugar. Acompañar al Pato en esta aventura es extraordinario. Buscamos un motivo para encontrarnos con ustedes y la excusa es este libro”, finalizó.

Este jueves la presentación se realizará en la ciudad de La Paz, en la unidad básica Eva Perón (Urquiza 1040), a partir de las 20.