Urribarri en La Paz: “El peronismo debe, puede y merece seguir gobernando Entre Ríos”

El ex gobernador y ex embajador Sergio Urribarri presentó en La Paz el libro “Néstor, el hombre que cambió todo”, junto al autor Jorge “Topo” Devoto. “Tenemos que decirle a los entrerrianos y a las entrerrianas que somos mejores que nuestros rivales y que el peronismo debe, puede y merece seguir gobernando la provincia”, expresó el ex mandatario, en la unidad básica Eva Perón, que estuvo desbordada por la presencia de militantes de La Paz, Santa Elena, Bovril, San Gustavo y otros puntos del departamento.

Urribarri destacó “la fuerte mística peronista” del encuentro, en el que volvieron a escucharse los bombos, se cantó la marcha y hubo pasajes de gran emoción evocando la figura del ex presidente Néstor Kirchner.

“Es la séptima presentación de este libro que hicimos con el Topo en la provincia. Estuvimos en Concordia, Paraná, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Villaguay, Gualeguay y ahora en La Paz. En estos encuentros las y los peronistas estamos sintiendo una emoción que hace rato no sentíamos”, destacó Urribarri.

“El objetivo, que estamos cumpliendo con creces, es transmitir a los entrerrianos y las entrerrianas confianza y esperanza. Tenemos que decirle a nuestro pueblo que somos mucho mejores que aquellos forasteros que andan como pancho por su casa vendiendo espejitos de colores en nuestra provincia. Y que el peronismo debe, puede y merece seguir gobernando Entre Ríos”, agregó.

“Topo” Devoto, a su turno, expuso: “Quiero agradecerles a todos y todas la presencia y el acompañamiento y especialmente al Pato por organizar estas presentaciones en las que la pasamos muy bien y nos emocionamos cada vez. Es de un gran valor en estos tiempos este trabajo militante que hace el Pato de recorrer el territorio. Es lo que hace falta».

“Es la séptima ciudad de Entre Ríos a la que llegamos con el libro y con el legado y las ideas de Néstor y espero que podamos seguir yendo a donde nos inviten como venimos haciendo. Estoy conociendo infinidad de compañeros y compañeras, siendo testigo del afecto que le expresan al Pato en cada lugar y de la esperanza que genera su visita y me llena de orgullo que esa semilla que vamos regando a diario en esta hermosa provincia esté dando sus frutos”, continuó.

Por último, dijo: “Siéntanse orgullosos de tener esta sede partidaria, de esas consignas que están en las paredes, porque es el peronismo el lugar desde el que tenemos que dar la pelea. No hay otro. Tenemos la extraordinaria oportunidad de vivir en democracia, de militar y de hacer esto que estamos haciendo, que es el mejor homenaje a la figura de Néstor: comprometernos en todos lados y en cada acto de nuestras vidas para cambiar la realidad que nos duele. Vale la pena lo que estamos haciendo”, concluyó.