Urribarri en Gualeguay llamó a “militar, hacer política y tener memoria”

El ex gobernador y ex embajador Sergio “Pato” Urribarri presentó este martes el libro “Néstor, el hombre que cambió todo”, junto a su autor, Jorge “Topo” Devoto. “Al odio no se lo vence solo con amor. Tenemos que militar, hacer política y tener memoria”, convocó el ex mandatario en el encuentro realizado en la sede del PJ local.

Urribarri y Devoto recordaron junto a la militancia de Gualeguay anécdotas y vivencias junto a Kirchner. Sus años en Santa Cruz, su proyecto presidencial, sus acciones como jefe de Estado y el proyecto político que quedó trunco con su muerte fueron referidos por Devoto. Urribarri, por su parte, describió su vínculo con Néstor y recordó sus visitas a Entre Ríos y su rol en el conflicto con las patronales agropecuarias, entre otros hechos.

“Las presentaciones del libro -que ya hicimos en Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Concordia y Paraná- vienen teniendo una gran convocatoria y se nota una presencia de la militancia que no se venía viendo en actos políticos”, expresó Urribarri.

“Buscamos que la historia y las luchas de Néstor lleguen a los entrerrianos y las entrerrianas e indirectamente estas acciones terminaron siendo un aporte para movilizar a los compañeros y las compañeras, unir y poner en movimiento a nuestro partido”, agregó.

Luego, añadió: “Con dolor comprobamos a partir del ataque contra Cristina que al odio no se lo combate solo con amor. No alcanza. Hay que militar, hacer política y tener memoria y eso es lo que estamos haciendo”.

Devoto, por su parte, manifestó: “Néstor fue, junto con Cristina, lo mejor de nuestra generación. Nos enseñó que si el chico que duerme en la calle o el tipo que la está pasando mal no nos conmueven y nos revuelven las tripas, no sentimos el peronismo”.

“Por eso hay que recordarlo simbólicamente, como en este homenaje que le estamos haciendo, pero sobre todo comprometernos cada día cada uno desde su lugar. Acompañar al Pato en esta aventura es extraordinario. Buscamos un motivo para encontrarnos con ustedes y la excusa es este libro”, finalizó.

Las presentaciones continúan este miércoles en el centro de convenciones de Villaguay y el jueves en la unidad básica Eva Perón de La Paz.