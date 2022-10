Urribarri en Colón: “A las elecciones las tiene que ganar un compañero o una compañera”

El ex gobernador Sergio Urribarri participó de un nuevo reencuentro con la militancia peronista, esta vez en la ciudad de Colón. “A las elecciones las tiene que ganar un compañero o una compañera. Con ese objetivo militamos y recorremos la provincia”, expresó en la unidad básica 17 de octubre, que estuvo colmada.

Lo recibieron, entre otros, el diputado y ex intendente Mariano Rebord, el ex diputado y ex intendente de San José Eduardo Jourdán, la ex diputada Miriam Lambert, el ex senador Oscar Arletazz, concejales, militantes políticos, barriales, de movimientos sociales y de mujeres, representantes de sindicatos y del movimiento obrero y vecinos y vecinas de la localidad.

Urribarri recordó obras realizadas en Colón durante su gestión y especialmente se refirió a la explosión de la actividad turística en esos años. “Pasamos de ser el noveno destino de la Argentina al puesto número tres y este lugar se mantiene gracias al trabajo de nuestro gobernador Gustavo Bordet”, indicó.

Más adelante, respecto al intento de asesinato que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ex gobernador reiteró: “Ella esta viva de milagro, pero la paz social y la democracia están heridas de gravedad”. Ante ello, convocó a “militar, trabajar y conocer y recordar la historia, porque es la mejor manera de construir futuro”.

Acerca de las elecciones en Brasil, reseñó: “Tenemos que mirar con atención desde Argentina lo que está ocurriendo en nuestro país hermano y apoyar a Lula, que padeció más de 500 días de encarcelamiento injusto y en esos tiempos murieron sus esposa y su nietito. Es muy dura la persecución y lo que vimos el domingo no fue una derrota de Bolsonaro solamente, sino una derrota de esa persecución, de la estigmatización, de la injusticia”, expuso.

Luego, Urribarri explicó que trabaja y milita “para que el peronismo vuelva a ganar las elecciones en Entre Ríos” y aseveró: “Algunos compañeros andan medio aturdidos porque anda este porteño como pancho por su casa, diciendo que ya ganó y viendo qué se va a poner para asumir. Pero no ganó, minga va a ganar. Si militamos y no bajamos los brazos, va a ganar una compañera o un compañero y no necesito ninguna encuesta para asegurarlo. Que ni sueñen los de amarillo que tienen la elección ganada”.

“Tenemos a los mejores candidatos y las mejores candidatas, con gestiones exitosas y experiencia para mostrar y con un gran compromiso con nuestra provincia. Los entrerrianos no van a elegir a una persona que no es de acá, que tiene un domicilio comercial, cuyos hijos no van a la escuela acá y cuya esposa no distingue Arroyo Barú de Paraná”, remarcó.

“Además, este dirigente que quiere ser gobernador fue uno de los colaboradores mas importantes del gobierno de Mauricio Macri, que a los entrerrianos nos perjudicó muchísimo con la paralización de obras importantísimas como la ruta 18, del hospital de la Baxada que salvó miles de vidas en la pandemia y lo dejaron cerrado cuatro años o las miles de viviendas que se paralizaron por el solo hecho de que las habíamos empezado nosotros”.

“A todo eso en perjuicio de los entrerrianos lo decidió Rogelio Frigerio, quien era no sólo ministro del Interior, de Macri, sino ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda. A esto hay que tenerlo presente y decirlo porque la verdad no ofende. Ya vimos lo que hicieron en esos cuatro años nefastos para nuestro pueblo trabajador. Si estos muchachos llegan, no va a haber bote que alcance”, concluyó.