Urribarri creará una fundación para el hambre infantil cero

El ex gobernador y ex embajador Sergio Urribarri anunció este jueves en Concordia la creación de una fundación para el hambre infantil cero. “Vamos a dar una comida diaria a todos los gurises y las gurisas de entre 2 y 7 años que lo necesiten”, anticipó.

“Me vine a vivir a Concordia en 1992, hace 30 años, en medio de una de las tantas inundaciones que padecimos. Recuerdo que salimos a recorrer la ciudad con un equipo, a organizar la asistencia y contener a la gente. Me quedó grabado el rostro del Colorado González en Carretera de la Cruz que resistía arriba del techo. Estuvimos horas para hacerlo bajar porque no quería dejar el barrio. Desde entonces, jamás le saqué el cuerpo a las necesidades en materia social”, introdujo el ex gobernador en el Sindicato de Empleados de Comercio, donde tuvo lugar un agasajo por su cumpleaños.

“Siempre repasamos las obras de mi gobierno, pero en materia social logramos índices históricos, con una baja muy importante de la pobreza, la indigencia, la mortalidad infantil, el analfabetismo. Y en gran medida fue producto de una tarea que hicimos con el padre Andrés Servin para articular el trabajo de Nación, provincia, municipios, sociedad civil, Poder Judicial y otros actores para encontrar el abordaje apropiado”, continuó, ante militantes y dirigentes políticos, barriales, sindicales, sociales y movimientos de mujeres y de diversidad.

Luego, mencionó la transformación del Hospital Heras en hospital de día para atender adicciones, violencia y otras problemáticas, y la escuela de jornada completa inaugurada en el Club Sarmiento. “Fue el embrión de una gran política de Estado que pudimos llevar adelante: las escuelas NINA”, recordó.

“Encontramos una matriz de trabajo exitosa muy distinta a la concepción que tienen la derecha, el macrismo, el PRO, de abordar los problemas sociales. Porque el diseño de las políticas públicas no se puede hacer en un despacho. Y hoy, luego de tres meses de recorrer la provincia en reencuentros con la militancia, sin dudar puedo decir que lo más preocupante y doloroso es el hambre de nuestros gurises y nuestras gurisas”, expresó.

“Por eso quiero aprovechar este encuentro para contarles que vamos a lanzar una fundación que se va a llamar HICe. Hambre Infantil CERO. Vamos a dar una comida diaria a todos los gurises y las gurisas de entre 2 y 7 años que lo necesiten”, describió.

“Lo quise anunciar hoy porque la militancia va a ser clave en este proyecto. Porque vamos a necesitar muchas manos y muchos corazones. Yo ya estoy poniendo mi trabajo, como un militante más, poniendo el cuerpo como hace 30 años. Y les pido a ustedes lo mismo: que destinen una parte de su tiempo y de su energía a acompañarme en esta iniciativa Ese es el regalo de cumpleaños que quiero y sé que cuento con eso.”, concluyó.