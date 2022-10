Tras la muerte del mexicano, la Justicia dictaminó que no investigará la caza de búfalos

Como se recordará, días pasados, «un búfalo, herido de cinco balazos, atacó y mató a un cazador mexicano en un campo de Entre Ríos». Con esa frase, la fiscal Martina Noemí Cedrés, de la Unidad Fiscal de Gualeguaychú, cerró la posibilidad de una investigación sobre la caza ilegal de búfalos en el sur de Entre Ríos que destapó la muerte del cazador mexicano Mario Alberto Canales Najjar, ocurrida el viernes 7 de este mes.

La funcionaria judicial dijo que archivará el expediente que lleva adelante en torno a las actuaciones por la muerte de un ciudadano de origen mexicano embestido por un búfalo mientras realizaba caza furtiva.

Cedrés entiende que en el hecho «no hay delito» pese a que en el episodio se comprobó que el extranjero no poseía permiso para la caza mayor en Entre Ríos, la empresa de turismo aventura contratada por el visitante RF Agro SRL no estaba autorizada para realizar la actividad y el establecimiento Punta Caballos escenario del luctuoso suceso no estaba habilitado como coto de caza. La fiscal apuntó que el cazador «conocía la actividad que estaba realizando y el riesgo en el que se implicaba».

La fiscal que investigaba la muerte de Mario Alberto Canales Najjar, un turista extranjero que cazaba ilegalmente en Entre Ríos y fue embestido por un búfalo el 7 de octubre pasado, indicó que la causa será archivada y admitió que el contingente de cuatro mexicanos tenía sólo permiso «para cazar palomas» y no animales de gran porte. Fuente El Día