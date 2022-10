Tiempos de definición en el automovilismo entrerriano

Falta una ronda para que termine el campeonato más pujante del automovilismo entrerriano. Hasta aquí el análisis de cómo llegan los protagonistas.

Clase 2:

En campeonato aparte, Carlos Morier fué un distinto consagrándose campeón prematuramente. A base de un equipo que se ocupó de todos los aspectos circundantes y un piloto/desarrollador que hizo la diferencia.

Desde la segunda ubicación se puede ver la lucha entre pilotos y marcas, concentrados en una corta distancia de puntos.

Aparece el sanjosecino juan Martín Alliaud en segunda ubicación persistiendo pese a la racha negativa que le impide sumar en grande. En una diferencia casi calcada se ubican Gastón Dubois (tercero) y el ascendente Franco Morend, que de los nombrados anteriormente es el que mejor segunda parte de campeonato desarrolló.

Si buscamos al último ganador, Nicolás Stur, el uruguayense que representa la marca Ford, lo encontramos en un lejano puesto 13, avanzando casi diez posiciones comparando con la fecha anterior. Logrando casi la totalidad de los tantos en la última fecha, apunta a sostener el rendimiento superlativo que mostró el Escort en las últimas competencias

Copa Seniors Clase 2 – ¿Se va para Viale?

Octavio Pereyra parece bien encaminado a llevarse la copa Seniors. Este certamen reducido, donde fué el mas persistente en el podio. Julian Forclaz y Juan Miguel Castro tienen las mismas posibilidades de arrebatar la copa en la última jornada. Por lo que será imprescindible no parar para el «Tavi».

Clase 1: Acariciando la Gloria

Competición Especial se ha despachado con otro torneo de gran paridad para los autos con motorización 1100cc.

Con varios pilotos que tuvieron el honor de ganar, solamente ha repetido Victorio Herbel, que paradójicamente no lo encontramos si no hasta la cuarta ubicación de la tabla con una ínfima posibilidad de campeonar.

Pero el protagonista de la historia hoy es un piloto histórico de la categoría, posiblemente uno de los que más años tiene dentro de la misma, Cristian Conte, quien sumando un par de puntos podría lograr su segundo campeonato entrerriano, siempre dentro de la misma clase.

Segundo en el torneo es otro de los preparados por el Buraschi Racing, Nicolás Galvarini. Mientras que tercero es Martín Solari del García Competición.

El repaso de los ganadores: Conte, Galvarini, Solari, Herbel (3), Alejandro Cisneros, Marcos Acosta. Luciano Demarlenge se ubica séptimo y es el mejor no ganador hasta el momento.

Copa Seniors – Clase 1: La definición en llamas

Cerradisima definición en la punta del certamen. Alejandro Cisneros, a diferencia de un punto; llega como líder de la copa a la última fecha, con la mirada más puesta en la clase general.

Fabián Conte, hasta ahora campeón invicto. Ha mostrado ser un especialista dentro de la copa y administrar bien los puntos, lo que también servirá para este mano a mano.