Reglas de convivencia: Serios problemas y denuncias en el Barrio Copul en Villa Las Lomas

Vecinos indignados reclaman por perros sueltos, pero tambien hay un chancho de mascota caminando por las calles como su fuera el campo.

El respeto a nuestro vecino y el de este hacia nosotros, es una regla básica para una sana convivencia y esto contempla los ruidos molestos, la higiene y el cuidado de nuestras mascotas, entre otras cosas.

Lamentablemente no siempre esto sucede entre la gente y es allí donde empiezan os problemas que tornan muchas veces insoportable la situación.

Es muy común en Concepción del Uruguay, ver que vecinos tienen varias mascotas (a veces una pero actúan igual) las que dejan sueltas para que hagan sus necesidades en la calle y muchas veces en los jardines o veredas de sus vecinos y no son capaces de salir y juntar lo que sus perritos dejan, eso sin mencionar aquellos que corren a quien pasa y en algunos casos garronean.

Un chancho!!!

Hasta acá todo está dentro de lo normalmente visto, pero lo que estaría sucediendo en zona de calles Estrada y 30 del Oeste al 3700, es algo que llama la atención y que ya llevó a insistentes reclamos de Nicolás, un comerciante y vecino de este lugar, que llamó y denunció ante las autoridades, pero nadie se hace cargo.

En esta calle mencionada, junto a este vecino, viven unas jóvenes que tienen alrededor de cinco perros que dejan sueltos en la vía pública, corriendo a la gente y ensuciando, pero lo más llamativo es que tienen una mascota algo particular, se trata de un cerdo de unos 300 kilos, el cual, según contara Nicolás a 03442, duerme dentro de una de las habitaciones, pero que está siempre suelto en la calle.

“Noche o día, el cerdo sale, rompe y ensucia. Es un asco y nadie hace nada. Le dijimos a la vecina pero no hay solución. Llamamos a la Municipalidad, reclamamos insistentemente al 103 y no llega nadie para solucionar esto. No se puede vivir con estos animales sueltos y menos un chancho en la calle. Lamentablemente esto nos está perjudicando no solo en la higiene, sino en el normal funcionamiento del negocio, ya que la gente no quiere ni acercarse”, dijo indignado el vecino a nuestro SITIO.

“Estos animales circulan por la calle y van a la plaza del barrio, donde ya mordieron a criaturas. Queremos que metan a sus animales en la casa y que el chancho lo lleven a donde corresponde, al campo. Es inaudito que estemos viviendo de esta manera y cuando vamos a reclamar se nos ríen”, continuó.

Según trascendió, estas vecinas conflictivas, tendrían algún allegado con autoridad y esto evitaría que se actúe ante esta complicada situación y por esto es que empezaron a salir a los medios. Es de esperar que los responsables del Área que debe ser competente, concurran y obliguen a estas mujeres a “cuidar” como corresponde de sus perros y que su chancho puede estar en un adecuado para este tipo de animales “una granja”.