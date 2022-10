Prorrogaron la prisión preventiva para el hombre acusado de aberrantes hechos de abusos sexuales a menores

Ya pasaron los primeros 60 días de prisión preventiva dispuestos oportunamente por la jueza de Garantías N°1, doctora Alejandrina Herrero para Federico Pietroboni (49), acusado de hechos verdaderamente graves como “Abuso sexual gravemente ultrajante corrupción de menores agravado promoción de la prostitución abuso de armas tenencia de arma de fuego”.

Por esta razón, al cumplirse el plazo solicitado en agosto, la Agente Fiscal N° 3 Dra. Gabriela Seró, se presentó ante la magistrado para solicitar la prórroga de la prisión preventiva, en audiencia realizada con la presencia del acusado y su defensor particular, Dr. Jair Manuel Gay.

Al hacer uso de la palabra, el Ministerio Público Fiscal, dio detalles de los avances de la investigación, confirmando que se conocieron nuevos hechos que se están investigando y se está a la espera de al menos dos Cámaras Gesell.

La fiscal señaló que se encuentran realizando los informes de relevamiento, teniendo una gran cantidad de archivos a analizar, razón por la cual solicitó mantener la detención ante los inminentes riesgos procesales en caso de soltura, como ser el de entorpecimiento, así como el de fuga, que se mantienen latentes desde la audiencia anterior e incluso se han agravado. La medida solicitada fue por el plazo de 90 días, entendiendo que es razonable conforme la investigación.

A su turno el Dr. Gay no presentó oposición al pedido fiscal en esta instancia, entendiendo que se trata de una investigación compleja y existen medidas pendientes que fundan el riesgo de entorpecimiento por lo que en ese sentido no va a haber oposición, pero consideró que no se da el riesgo de fuga.

Oídas las partes, atento a lo dispuesto en los arts. 353 ss. y concordantes del C.P.P., dando sus fundamentos, la jueza de Garantías dispuso hacer lugar al pedido fiscal y ordenó la prórroga de la prisión preventiva de Franco Federico Pietroboni, por el plazo de 90 días, en orden al delito ya mencionado, por lo que el acusado deberá permanecer alojado en Unidad Penal N° 4.

Pruebas contundentes

Como ya se informara oportunamente, de acuerdo a información recabada por 03442, existen elementos contundentes que a criterio de la Fiscalía, permiten llevar adelante la causa y sería inminente que esta sea elevada a juicio.

La imputación actual es “Abuso sexual gravemente ultrajante. Corrupción de menores agravada y promoción a la prostitución”, a lo que se le suma el “Abuso de arma y tenencia de armas de uso prohibido”, debiéndose recordar que Pietroboni atacó a balazos con una pistola 9 mm al personal policial en oportunidad del allanamiento y su detención.

A las medidas pendientes se deben sumar las pruebas con Cámara Gesell ya realizadas y elementos secuestrados (habría comunicaciones y videos muy comprometedores) y sobre todo declaraciones de testigos que serían directos de estos hechos.

Para la parte acusadora, habría elementos muy contundentes para llevar adelante la causa y se espera recabar algo más de información para llevar a juicio al ahora detenido.

Por otra parte, se supo que el hombre de 70 años que fuera detenido en el segundo allanamiento, recuperó su libertad, y por el momento quedó acusado de la tenencias de armas, pero no estaría desvinculado de a causa.