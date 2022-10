Leonardo Domínguez: «El Juego en equipo no se negocia»

Comienza la Liga Federal Formativa sub17 que organiza la Confederación Argentina de Básquetbol. Rocamora jugará su primer partido el viernes 28 de octubre a las 21h ante Villa del Parque de Necochea, mientras que el segundo encuentro será el sábado 29 de octubre a las 12:30; el ganador pasará a la Segunda Fase. En la previa habla su técnico Leonardo Domínguez quien dirige las Formativas femeninas de la institución Roja.

Leonardo Domínguez, entrenador de las Formativas y asistente en la Liga Femenina, comenzó a dirigir en el 2020 pero ese año no tuvo competencia por la pandemia. Este año en la categoría sub19 se quedaron con el título provincial tras vencer a Atlético Tala por 61-38 sin despeinarse. Pasaron seis años para que un equipo femenino se consagrara Campeón Provincial, el último fue la sub14 allá por el 2016.

Un premio al proceso y al camino recorrido. “Todos los Cuadrangulares que nos tocó jugar lo hicimos con mucha responsabilidad y entrega, el equipo tenía muchas ganas de jugar y eso quedó demostrado en cada partido; siempre corrigiendo errores y trabajando sobre los puntos más débiles. Pero, me deja muy contento que pudimos hacer nuestro juego en cada presentación que tuvimos, todas entendieron y se amoldaron a nuestra idea de juego, dejando de lado la parte individual y poniendo el equipo por delante. Entrenamos todos los días con mucha intensidad tanto la parte física como la de básquet y eso se vio reflejado dentro de la cancha y pudimos lograr el título provincial”, manifestó el DT.

Con la categoría sub17 llegó a la final provincial y jugó el triangular final ante Urquiza de Santa Elena y Estudiantes de Paraná, donde perdió la final y el invicto hasta ese partido; sin embargo, lograr un subcampeonato provincial tampoco es poca cosa.

Ahora tendrá otro desafío a nivel nacional donde juegan las mejores del país. “Estoy muy contento de cómo han crecido las chicas, trato de ayudarlas individualmente a ser cada día un poquito mejor para después poder llevar esa mejoría en función al equipo. Hoy, todas las chicas entienden que el trabajo y el juego en equipo no se negocia y que ése es el camino que queremos seguir. La verdad que hay mucho trabajo y esfuerzo detrás de todo esto, no solo la parte deportiva que por suerte las chicas entendieron a qué y de qué manera quiere jugar Rocamora en todas las categorías, sino que ese juego y ese mensaje fue el que nos puso en dónde estamos y nada de esto se puede lograr sin una estructura”, aseguró.

“Hay muchos dirigentes y personas que están constantemente atrás, buscando lo mejor para el club y predispuestos a lo que sea y sin ellos la verdad que se haría muy difícil. Me siento feliz y orgulloso por ellas, si bien no busco resultados, entrenamos mucho, me tienen que bancar gritando como un loco en todos los entrenamientos; más allá de los resultados, me siento muy orgulloso de poder ser su entrenador hoy”, finalizó.

—