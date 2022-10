La digitalización le permitió a RUS disminuir en un 62% su huella de carbono

Río Uruguay Seguros (RUS) es una empresa entrerriana, nacida en Concepción del Uruguay, que se fue desarrollando en todo el país. Cuenta con más de 60 años de ejercicio y posee alrededor de 7 mil productoras y productores de seguros.

Si bien a lo largo de los años fue incorporando nuevas tecnologías para atender a las necesidades del mercado, sobre todo a clientes que demandan respuestas cada vez más ágiles y por medios digitales, fue en el año 2019, antes de la pandemia, que la empresa decidió digitalizarse completamente, logrando, al día de hoy, operar y brindar sus servicios de forma 100% online y también disminuir en un 62% su huella de carbono gracias a esto.

Este proceso se debe a la transformación cultural y digital de RUS que implicó, además, la digitalización de la relación con sus PAS, clientes y terceros. Asimismo, estas acciones contribuyen a uno de los compromisos más importantes asumidos por la empresa desde su creación, el ser socialmente responsable, fomentando e implementando propuestas tendientes a preservar el ambiente con el objetivo de disminuir las consecuencias producidas por el cambio climático.

Las modificaciones implementadas fueron posibles gracias al compromiso del capital humano de la empresa, de su fuerza de ventas, de sus proveedores, entre otros, con quienes se trabajó codo a codo para lograr la empresa de la nueva era: la empresa digital.

Y fue la digitalización de todos sus procesos la que le permitió a RUS reducir su huella de carbono, medición que fue realizada por la empresa de energía sustentable Sux Solar con la que RUS firmó un convenio el presente año para avanzar en acciones de triple impacto positivo dentro y fuera de la organización que contribuyan a mejorar el ambiente.

Para llegar a estos resultados y realizar este estudio, Sux Solar tomó como parámetros de referencia los años 2019 y 2021, es decir, los años previo y posterior a la digitalización de RUS. Los indicadores considerados para la realización de esta estimación fueron los propuestos por la norma ISO 14064, la metodología del Protocolo GHG (Greenhouse Gases-Gases de Efecto Invernadero) y, además, las directrices del IPCC (Panel Intergubernamental del Cambio Climático – ONU).

Las fuentes de emisión analizadas fueron: la movilidad interna y movilidad por viajes empresariales; el consumo de energía eléctrica y de gas natural a partir de su facturación asociada; la logística para el abastecimiento de insumos y la generación de residuos y de agua sanitaria. De estas actividades las que mayor cantidad de Gases de Efecto Invernadero (GEIs) redujeron entre 2019 y 2021 fueron la logística de abastecimiento de insumos, la energía eléctrica y los viajes empresariales.

Para tomar dimensión de los resultados, la disminución de CO 2 entre ambas etapas equivale a: la capacidad de absorción de CO 2 de 7.423 árboles urbanos de 10 años de edad; o al ahorro de CO 2 anual producido por un sistema solar de 619 kWp de potencia (1.125 paneles); o a la generación de CO 2 de un auto naftero que recorre más de 2.111.046 km (algo así como más de 52 vueltas al planeta Tierra).

RUS y Sux Solar seguirán trabajando en acciones para seguir disminuyendo el impacto de los GEIs, como también reforzando iniciativas como el desarrollo de barrios y viviendas sustentables, mitigar la huella de carbono en el automovilismo, entre otras.