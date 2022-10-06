Información de San José

𝗚𝘂𝘀𝘁𝗮𝘃𝗼 𝗕𝗮𝘀𝘁𝗶𝗮𝗻 «𝗦𝘂𝗺𝗮𝗿𝗲𝗺𝗼𝘀 𝘂𝗻 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗼 𝗲𝘀𝗽𝗮𝗰𝗶𝗼 𝗱𝗲 𝗿𝗲𝗰𝗿𝗲𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝘆 𝗰𝗼𝗺𝗲𝗿𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻 𝗮𝗹 𝗖𝗮𝘀𝗰𝗼 𝗛𝗶𝘀𝘁𝗼́𝗿𝗶𝗰𝗼»: El intendente sanjosesino expresó «𝐸𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑦 𝑒𝑛 𝑑𝑖́𝑎 𝑠𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎 𝑒𝑙 𝑒𝑥 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑟𝑒𝑚𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑦 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜𝑛𝑜́𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑎́ 𝑠𝑒𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠, 𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑙𝑜 𝑠𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑦 𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑦 𝑙𝑎 𝐹𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑟𝑡𝑒𝑠𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑦 𝑀𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠. 𝐸𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐵𝑖𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜, 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙, 𝑞𝑢𝑒 ℎ𝑜𝑦 𝑒𝑛 𝑑𝑖́𝑎 𝑠𝑒𝑔𝑢́𝑛 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑡𝑒́𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑟𝑟𝑢𝑚𝑏𝑒, 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎, 𝑎𝑑𝑒𝑚𝑎́𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑦 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑢́𝑛 𝑦 𝑢𝑛 𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠. 𝐸𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑢𝑛𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑢́𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑦 𝑝𝑖𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠𝑐𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑢𝑒𝑑𝑎𝑛 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑟 𝑠𝑎𝑛𝑗𝑜𝑠𝑒𝑠𝑖𝑛𝑜𝑠 𝑦 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑦𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒́𝑔𝑖𝑐𝑎 𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑙𝑜 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑠𝑐𝑜 ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜́𝑟𝑖𝑐𝑜».
𝗘𝗟 𝗖𝗔𝗣𝗦 𝗗𝗘 𝗟𝗢𝗠𝗔 𝗛𝗘𝗥𝗠𝗢𝗦𝗔 𝗬𝗔 𝗘𝗦 𝗨𝗡𝗔 𝗥𝗘𝗔𝗟𝗜𝗗𝗔𝗗: A poco más de seis meses del inicio de su construcción, el Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS) de barrio Loma Hermosa se encuentra en la etapa final de obra. Restando los trabajos de pintura y accesos a la sede, el lugar estará listo en unas semanas, donde se procederá a la etapa de equipamiento y amoblamiento de las diferentes salas y oficinas que prestarán atención.
Durante estos días se culmina con la colocación del cielorraso y veredas para la posterior tareas de revestimiento de paredes.
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