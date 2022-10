Información de la ciudad de Colón

José Luis Walser definió aspectos de la Fiesta Nacional de la Artesanía 2023: El Intendente de la Ciudad de Colón José Luis Walser encabezó el pasado viernes una nueva reunión de trabajo para avanzar en la organización de la 38va Fiesta Nacional de la Artesanía de Colón, que tendrá lugar del 4 al 12 de febrero de 2023.

Días pasados cerró una nueva selectiva para sumar nuevos artesanos a la fiesta, y además, se comienzan a definir distintos aspectos de la muestra artesanal más importante del país, a 45 años de lo que fue la primera muestra en Colón.

Se proyecta realizar un evento pre-artesanía para el mes de diciembre, y además se confirmó que el predio de febrero mantendrá un formato similar a la edición anterior, como novedades del encuentro de trabajo.

La disposición de las carpas del Paseo del Artesano “Hugo Da Silva” se instalará sobre Boulevard Ferrari, también funcionarán los patios de comidas, foodtrucks, espacios institucionales y de sabores regionales. Asimismo, nuevamente tendrá un lugar destacado el Patio de Tallistas.

Por otra parte, se definió sumar más jornadas gratuitas de la feria artesanal tanto por el éxito de la iniciativa en la última edición como así también respondiendo a la inquietud de los artesanos.

Se mantendrá la noche de Entre Ríos con entrada libre y gratuita y la Marcha de los Bombos, como otros de los aspectos definidos en la reunión del viernes último.

Con respecto a la grilla artística, se evalúan distintas propuestas para complementar un escenario homogéneo para todo tipo de público. Funcionará el tradicional escenario mayor Ramón Cabrera y se evalúan distintas alternativas para la peña implementada desde la edición 2020.

Ordenamiento urbano: Colón intercambia información con el Municipio de Paraná: Días pasados se llevó a cabo en Colón una reunión de trabajo presidida por el Intendente José Luis Walser, a raíz de una inquietud que planteó a su par de Paraná, Adán Humberto Bahl, referida a Ordenamiento Urbano.

Para abordar distintos temas e intercambiar información, y conocer sobre el plan que lleva adelante la capital provincial, fue recibido en Colón el Secretario de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, Juan Manuel Tamareu, acompañado por un técnico integrante de su equipo.

El Intendente de Colón y funcionarios de su equipo se interiorizaron sobre trabajos que llevan adelante en Paraná, similares a los que tiene Colón y cómo los van solucionando mediante un plan de ordenamiento urbano, también trabajaron sobre el tránsito pesado o la colocación de semáforos en lugares específicos. Cabe señalar que Colón tiene problemáticas similares como en los accesos a la ciudad, tal es el caso del acceso por la ex Ruta 26.

El funcionario de Paraná aportó datos sobre equipamientos y sistemas modernos de semáforos que utilizan actualmente en la ciudad, en una jornada de aprendizaje para poder avanzar en distintos aspectos del plan de Ordenamiento que lleva adelante la Municipalidad de Colón. Quedó expreso el compromiso de trabajo para seguir realizando consultas entre ambos municipios.

Participaron el subsecretario de Electrotecnia de Colón Pedro Rotundo, la directora de Inspección Municipal Marta Armocida e integrantes de su equipo y el asesor en planificación Raúl Acuña.

Colón presentó el Parque Industrial Mixto en un evento nacional: La Municipalidad de la Ciudad de Colón participó en Costa Salguero, Buenos Aires, del evento nacional “Somos Industria”, junto a la Red de Parques Industriales de Argentina. Conjuntamente se llevó a cabo el quinto Congreso de la Industria 4.0. El encuentro, organizado por el Ministerio de Desarrollo y el Ministerio de Economía de la nación, estuvo dirigido a PyMes e Industrias y a los desarrollos productivos de cada una de las provincias argentinas.

Colón presentó su Programa de Desarrollo e Innovación Productiva y su Parque Industrial Mixto junto a Bonnín Hermanos, empresa testigo del desarrollo local conviviente del Parque Industrial.

En el panel principal, Colón expuso los detalles del futuro parque junto a la mencionada empresa, explicando la complementariedad de las industrias de la Ciudad con la industria turística.

Viajaron a Buenos Aires integrantes de la Comisión Impulsora, Alberto Espinosa y Sonia Cot, dos técnicas asesoras. El panel en el auditorio principal estuvo desarrollado por la directora de Producción e Industria del Municipio de Colón, Lina Bosch, y por Federico Pérez por la empresa Bonnín Hermanos, ante la multitudinaria presencia de funcionarios, autoridades y representantes de parques industriales de todo el país.

“La ponencia tuvo una excelente aceptación y reconocimiento, ya que muchos conocen la Ciudad de Colón por su característica e impronta turística, pero también quedaron muy asombrados de que nuestra ciudad tuviera este desarrollo industrial, para las autoridades nacionales fue altamente positivo conocer y saber que Colón se suma a la Red de Parques Industriales Nacionales” señaló Lina Bosch.

José Ignacio de Mendiguren, secretario de Industria del gabinete del Ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura Sergio Massa, recorrió el predio y visitó el stand de Colón.

“El funcionario no tenía conocimiento de la existencia de tantos parques industriales en la provincia de Entre Ríos, aprovechamos la charla para avanzar en la tramitación de Aportes No Reintegrables para el Parque Industrial Mixto de Colón, gestiones que iniciara el Intendente José Luis Walser” afirmó la directora de Producción e Industria Lina Bosch.

Por la provincia de Entre Ríos estuvieron presentes la Asociación para el Desarrollo de Gualeguaychú por el parque Industrial Privado y Colón con su proyecto mixto. Ambos municipios fueron invitados a participar del panel general de cierre de políticas públicas de desarrollo para la industria en representación de la provincia.

Está abierta la inscripción para el Concurso Huerta Familiar Agroecológica: La Municipalidad de Colón informa que hasta el 30 de octubre permanecerá abierta la inscripción para el concurso “Huerta Familiar Agroecológica” para vecinos de nuestra Ciudad.

El jurado del concurso estará compuesto por profesionales del INTA y del Municipio de Colón. Habrá tres (3) categorías en las que se podrá participar: 1º: Mini parque: de hasta 20 m2; 2º: parque Medio: desde 21 m2 hasta 80 m2; 3º: Gran huerta: desde 81 m2 en adelante.

Las fotos o videos tomadas a las huertas podrán ser utilizadas como material de difusión del concurso y deberán ser enviadas por los participantes por WhatsApp al 3447641334 o por e-mail a concursohuerta@colon.gov.ar como así también por mesa de entradas de la Municipalidad.

Para más información y conocer cada uno de los premios, ingresar a https://colon.gov.ar/concursohuerta/

El cementerio de Colón permanecerá cerrado al público por refacciones: La Municipalidad de Colón comunica a la población que entre el martes 18 y el jueves 20 de octubre, el Cementerio de la Ciudad permanecerá cerrado al público debido a trabajos de mantenimiento y reparaciones que se realizarán en el predio.

Se harán mamografías gratuitas en Colón en adhesión al Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama: En el mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama, y en especial el día 19 de este mes (día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama), la Municipalidad de Colón y Lalcec Colón invitan a las instituciones a adherirse para identificar las instituciones con una cinta o distintivo de color rosa. Del mismo modo, tanto la Municipalidad de Colón como lalcec Colón iluminarán sus edificios.

Por otro lado, se realizarán mamografías, con cupo limitado, para aquellas mujeres que cumplan los requisitos de edad, no tengan obra social, domiciliadas en la ciudad y no se hayan realizado el estudio en el último año (para informes comunicarse con Lalcec Colón). Los costos de estas mamografías serán afrontados el Municipio y por Lalcec Colón.

Se estima que 1 de cada 8 mujeres tendrá cáncer de mama en algún momento de su vida. Sin embargo, muchas veces no presenta síntomas hasta estar en un estado avanzado.

Ante alguno de los siguientes cambios o síntomas en las mamas debe consultarse al médico:

Un bulto o protuberancia en una mama o axila.

Cambio en el tamaño o forma del pecho.

Hendiduras de la piel en la mama.

Secreción del pezón.

“Hacéte una mamografía al año. Un estudio a tiempo salva vidas” sostienen en la campaña tanto Lalcec Colón como la dirección de Salud de la Municipalidad de Colón.

El cáncer de mama es una patología que si se diagnostica a tiempo tiene un porcentaje de curación que puede llegar al 98 por ciento. La detección se realiza por medio de una mamografía, que es una radiografía de las mamas.

Con este estudio es posible encontrar la lesión cuando es muy pequeña y todavía no se palpa. Esto permite que haya más posibilidades de curación. Se trata de un estudio no invasivo, que no provoca dolor y utiliza bajas dosis de radiación.

Se lleva a cabo la vacunación antirrábica y desparasitaciones gratuitas en Colón: La Municipalidad de Colón, a través del Área de Zoonosis, informa que se estará llevando a cabo una campaña de vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos en diferentes barrios de la Ciudad.

La actividad es abierta y gratuita de 7.30 a 9.30 hs.; el martes 18 de octubre se aplicará en Barrio San Francisco. El miércoles 19 en Barrio Tiro Sur y el jueves 20 en Barrio San Gabriel.

Se recomienda llevar a los perros con correa y collar; y a los gatos en mochila o canil respirable (no sueltos).

Desde el Área informan que los interesados podrán acercarse también a la Oficina de Zoonosis de lunes a viernes de 7 a 11 hs. en el Cementerio Municipal. El organismo también pone a disposición la adopción de perros del refugio municipal.