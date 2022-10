Gualeguaychú: Alquilaron por Facebook una casa quinta para un cumpleaños y fueron estafados

Silvia, una vecina de Gualeguaychú, quería un lugar en Pueblo Belgrano para festejar los 20 años de su hija y buscó en Facebook para cerrar trato, pagó y cuando llegó al lugar los dueños le dijeron que alquilaban por inmobiliaria y no por redes sociales. Fue en ese momento que se percataron de haber sido víctimas de una estafa.

“Como nosotros vivimos en un departamento decidimos alquilar un espacio verde para festejar el cumpleaños número 20 de mi hija, y busque en Facebook. Llamé al número que aparecía así, me comuniqué con la chica, me contó qué tenía la casa, y la ubicación. Le dije que la quería reservar y me pidió una seña. Y dos días antes la fuimos a ver. Y me dijo que vaya el sábado, y cuando llegamos estaban los dueños de la casa. Y me dijeron que la alquilaban por inmobiliaria. Les mostré los mensajes y las fotos de las casas que me habían enviado, y me confirmaron que era esa la casa pero que ellos no la alquilaban por afuera”.

“Los invitados ya tenían la ubicación, llevábamos todo, incluso la vajilla. A nosotros nos interesabas el espacio verde”.

La mujer víctima de estafa informó que el número era de Buenos Aires, y la persona con la que trató le dijo que tenían esa casa en Gualeguaychú. La cuenta a la que transfirió estaba a nombre de Ariel Capitani. “Tuvimos que salir a buscar algo rápido. Llame un conocido que tenía una casa en Pueblo Belgrano y nos dijo que sí. Comenzamos a pasar la nueva dirección, incluso a algunos, entre los nervios, nos olvidamos de pasarles a algunos la dirección nueva y llegaban al otro lugar y no nos encontraban”.

“El tema son los turistas que vienen. Las inmobiliarias tendrían que comprobar si las casas que ellos tienen no están circulando ilegalmente por Facebook”.

Por último, contó que cuando intentó comunicarse con el número de la supuesta propietaria, ya la había bloqueado. La publicación falsa sigue vigente en la red social a nombre de Ariel Capitani y Patricia Campitani y aparece de forma duplicada. Por lo que es importante denunciar estos posteos para que Facebook los dé de baja. Fuente R. Máxima