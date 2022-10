Giano: “Es un día para reivindicar nuestra lealtad y doctrina peronista”

En el marco del “Día de la Lealtad”, el presidente de la Cámara de Diputados, Angel Giano, reflexionó sobre la importancia escuchar a las bases, a la militancia peronista y al pueblo trabajador. “Nos une el legado de Peron y de Evita, quienes con justicia social priorizaron siempre las necesidades de los que menos tienen”.

“El 17 de octubre es una fecha que nos enorgullece y nos hermana en la construcción de un país libre, justo y soberano”, dijo Giano al referirse a un nuevo aniversario de la masiva movilización del pueblo trabajador en apoyo a Juan Domingo Perón.

“Quienes militamos en el peronismo y adoptamos su doctrina como filosofía de vida y de trabajo, celebramos el Día de la Lealtad con la convicción de continuar por el histórico camino que se abrió ese día y que continúa vigente”, aseguró el presidente de la Cámara Baja.

Giano explicó que entiende la lealtad peronista como la responsabilidad de anteponer la necesidad del pueblo a los intereses personales, y manifestó que «la militancia es una actividad orgánica, en la que se respetan las decisiones que tienen como finalidad el bien común y la absoluta convivencia democrática».

«En mi largo camino dentro del peronismo he aprendido que no siempre las aspiraciones personales llegan a concretarse porque primero está la patria, después el movimiento y por último las personas. Soy un convencido de que nuestra esencia es trabajar para beneficiar al pueblo y no a uno mismo, y que lo colectivo siempre está primero. Solo así alcanzamos la verdadera justicia social”, aseguró.

“Hoy más que nunca abrazamos las políticas públicas que tuvieron su inicio con los gobiernos de Perón y reivindicamos las luchas de trabajadoras y trabajadores por la Argentina que soñamos y una Entre Ríos cada vez más justa”, cerró.