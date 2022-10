Estafas con plenes de viviendas: Negaron la libertad Claudio Anibal Paz y continuará detenido

Se realizó este lunes por la mañana una audiencia en el marco de la causa por “Estafas” que se le sigue a Claudio Anibal Paz, detenido en Río Negro, tras permanecer prófugo un largo tiempo, luego de causar grandes perjuicios económicos a familias de Concepción del Uruguay, que invirtieron en planes de construcción de viviendas, en la firma “Viviendas Sustentables”.

Paz era representado por la Defensa Oficial, pero tras el dictado de la prisión preventiva por 90 días, solicitó el cambio y nombró como defensor al doctor Ernesto Figún, quien sostiene que no hubo defraudación, por lo que pidió una ampliación de indagatoria y la excarcelación, medida que fuera tratada este lunes en Garantías, con la presencia de la fiscal Gabriela Seró, el defensor particular y los abogados representantes de los damnificados, doctores José Ostolaza y Francisco Martínez, no así del imputado, audiencia presidida por el juez N° 2, doctor Gustavo Díaz.

Concedida la palabra doctor Figún, solicitó la excarcelación, y toma en cuenta la inocencia como principio básico y defensa en juicio y considera que no hay riesgo procesal para continuar con la detención en una Comisaría ni tampoco hay obstrucción a la investigación, porque ya se han agotado las circunstancias que hacen a la I.P.P., lleva un tiempo prudencial para la investigación, y no existen circunstancias que ameriten la continuidad de la prisión que sufre, y tampoco hay peligro de fuga, pidiendo una prisión domiciliaria, hasta tanto se termine o clausure la I.P.P.,

Por su parte y en uso de la palabra, la Agente Fiscal Dra. Gabriela Seró, sostiene que contestará los argumentos en orden que lo ha planteado, y de ningún modo se ha agostado la I.P.P., es investigación compleja, por multiplicidad de hechos, actos, víctimas, y todo debe valorarse, se deben convocar a testimonial a todos los perjudicados, víctimas, y a las personas mencionadas por evidencia de cargo.

Por su parte el Dr. Francisco L. Martínez entendió que no se dan las consideraciones del art. 366 del CPP, no se ha mejorado su situación procesal y que no es próspero el pedido de la Defensa, y se encuentran presentes los riesgos de fuga.

A su turno el doctor Ostolaza adhirió al planteo de la doctora Seró y del Dr. Martínez, agregando que no se dan las garantías necesarias para evitar el riesgo de fuga de Paz

Oídas las partes, el juez de Garantías dispuso no hacer lugar a lo interesado y mantener la prisión preventiva del imputado Claudio Aníbal Paz, en orden a los delitos de “Estafas Reiteradas” -trece hechos- en Concurso Real entre sí.