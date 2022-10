Especialista en Ufoligía sostiene que el ataque al policía de Gualeguaychú fue realizado por seres alienígenas

Javier Pedro González, vecino de Concepción del Uruguay, es un especialista en los denominados Viajes Astrales y en la Ufología (Estudio de los fenómenos asociados a los ovnis), con una extensa experiencia no solo en nuestro país, sino con importantes contactos y relaciones a nivel mundial.

Su intención es hacer llegar a la gente conocimientos sobre distintas razas alienígenas que estarían invadiendo desde hace muchísimo tiempo el planeta tierra, pero también relaciona la aparición de los OVNIS, como posibles naves extraterrestres o naves de gobiernos líderes en el mundo.

El suceso que denunciaron este viernes en la ciudad de Gualeguaychú, donde un funcionario policial sufrió un extraño ataque cuando realizaba recorridas por la Jefatura luego de haberse escuchado ruidos y que se atribuye a un posible espectro, que incluso llevó a solicitar la intervención de un sacerdote, González se comunicó con la Redacción de 03442.

El especialista en el Estudio de los fenómenos asociados a los ovnis, sostiene que en la Argentina hay gran cantidad de bases alienígenas que son subterráneas, con la supuesta cooperación de países potencias mundiales.

Raza alienígena Los Grises

Cuando se dio a conocer la noticia de este extraño suceso, González no dudó que se está ante un incidente protagonizado por una raza alienígena, denominada Los Grises.

“Esto sucede cuando generalmente uno de la familia tiene una parálisis de sueño (abducción), y cuando una persona se resiste a esto, suceden estas cosas, que esta raza ataca y te produce rasguños en todo el cuerpo, hechos que ya se produjeron en otras oportunidades. Seguramente esta persona ya sufrió alguna parálisis de sueño y lo están abduciendo. Esto es lo que hacen para llevarlos y realizar experimentos”, explicó.

“Estos alienígenes también producen ataques sexuales. Tienen unas garras muy peligrosas y la gente debe saber que en Concepción hay muchos de estos Grises. Estas razas aparecen y actúan cuando la persona está mal, ya sea débil, deprimida, subida en el alcoholismo o las drogas. Muchos alienígenas de esta raza están en zonas de islas y solo los espantan los perros cuando con su instinto los detectan y ladran”, continuó su relato González.

El Padre Landra bendijo el lugar de jefatura

El padre Mauricio Landra, convocado por la Jefatura Departamental ante los hechos paranormales ocurridos en las últimas horas, dijo que realizó una bendición del lugar y rezó con los detenidos. “Los vi muy asustados, con dificultades para descansar, para dormir, como un cierto temor hasta para ir al baño”.

Landra calificó de “inexplicable”, y agregó que “no se sabe con certeza lo que pasó”. Señaló que “en ese lugar que es tan antiguo siempre se comenta, se reproducen historias”.

“Ellos veían que este hombre trastabillaba, pero no pudieron ver claramente”, explicó el religioso a colegas de Radio Máxima.

El relato del policía

El policía Mauro “Ruso” Reinaldi, remarcó que “así como existe Dios, existe el diablo y puede ser que alguien me odie”, al aceptar que puede ser víctima de algún hechizo satánico.

Al relatar lo ocurrido, el policía de 30 años que trabaja desde diciembre como celador en las celdas de los detenidos transitorios en la Jefatura, manifestó que “desde hace un tiempo que se escuchaban ruidos extraños, golpes y gritos de arriba de las celdas, por lo que esa madruga subí la escalera hacia la parte superior, donde hay todos calabozos vacíos y sentí como que me agarra desde adentro de una celda y empiezo a forcejear como con una persona toda de negro, encapuchada… Quedé todo rasguñado. Entré en nerviosismo pedí auxilio y socorro, me oriné, esta persona me quería matar, no tenía otra intención, era un ente, no sé cómo llamarlo. La fuerza es impresionante, no me lo podía sacar de encima”.

Reinaldi cayó al piso y fue tomado de las piernas y es arrastrado a la celda, forcejeos que vieron los detenidos, como una sombra.

“No alcancé a ver las uñas, decía te voy a matar, te voy a matar, tenía la voz gruesa y ronca”, describió el joven policía en un relato estremecedor.