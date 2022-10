“Es el desafío más grande de mi carrera”

Iván Paolazzi dirigirá a Parque Sur en la Liga Argentina por primera vez desde el inicio de un torneo, a partir del lunes. Reemplazó a Gonzalo Rodríguez Costoza en el transcurso de la última edición; y si bien terminó como el DT del equipo, esta vez el compromiso será mayor. “Es un desafío, sin dudas el más grande de mi carrera como entrenador. Lo tomo con toda la responsabilidad que esto implica desde el armado de un plantel”, afirma el Payo, a un costado del Gigante, mientras aún rebotan las naranjas y los sonidos de la práctica decoran la charla.

Pasaron seis años desde que regresó a Parque Sur, al Puerto Viejo, a su casa, a las veredas de la infancia, el básquet y los amigos que aún alientan desde afuera. Para el DT sureño en la Liga Argentina, el club es mucho más que todo eso. Es el lugar donde sigue encontrando a su hermano Maxi, el Gaucho, que la vida le arrancó antes de su vuelta por una enfermedad. Es el sitio donde todavía lo escucha al viejo discutir apasionadamente de deportes. El Payo heredó hasta el sobrenombre. El viejo Payo Paolazzi, ex presidente de Parque Sur, se fue justo en su vuelta a esta casa. El primer fin de semana que Iván iba a dirigir las formativas sureñas en la Liga Provincial -un camino que duró 6 años y terminó hace un par de semanas- su padre falleció, el club decretó dos días de duelo y aquel debut se postergó. Fue una puñalada al corazón.

“Estoy en mi casa, Parque Sur es mi casa. Me siento orgulloso del lugar donde estoy y estoy seguro que mi viejo estaría orgulloso. Aprendí que hay momentos buenos y malos. Uno tiene que disfrutar los primeros, pero en los malos aprendes más y esos te sirven para valorar mejor los otros”, dice el Payo, emocionado e invadido por los recuerdos.

No fue fácil la vuelta a casa, naturalmente. Pero de esos dolores se vuelve más fuerte. De ahí hasta hoy pasaron gurises, aprendizajes, títulos en formativas, asistencias en Liga Argentina y este presente como entrenador del equipo. Parque Sur es también el lugar donde coincidió con su mujer Camila, y donde abraza a Melo, su primer hijo. También donde el lunes debutará con amigos de asistentes en el banco de suplentes, dirigiendo al club de su familia. Sentado frente al juego, como la vida, entre derrotas y victorias para charlar un rato de básquet, en este mano a mano.

-A una semana del debut en la Liga Argentina ¿Cómo vez al equipo?

-Lo veo bien, veo que cada día está mejor, sé que sigue siendo un equipo en formación y que vamos a llegar al primer partido con cosas por corregir. Esas cosas se van a ir mejorando con el correr de los partidos, sobre todo el conocimiento entre los jugadores. Nos falta más rodaje.

-Luego del cuadrangular como locales muchos se fueron preocupados. ¿Vos, siendo el entrenador, con qué sensaciones te fuiste?

-Yo no me fui preocupado, pero no te voy a mentir, sabemos que tenemos que mejorar muchos aspectos como equipo en defensa y en ataque, pero también rescaté el cambio que hubo de un partido al segundo. Me ilusiona saber que de un día para otro pudieron ajustar algunas cosas. Los otros equipos no me sorprendieron.

-Necesitaban jugar para llegar con más rodaje y encontrar ese conocimiento. ¿Por qué fue tan difícil encontrar más amistosos?

-Fue muy difícil, por la competencia que atraviesan todos los equipos de la zona. Nos complicó el partido que se nos suspendió con el equipo de Paysandú. Teníamos armado ya los 5 amistosos que queríamos. Por suerte, La Armonía y BH estuvieron predispuestos de una semana para otra y estamos muy agradecidos con ellos por este gesto. Como entrenador me pongo en la piel de los otros entrenadores y los entiendo, si están en pleno torneo.

-¿Qué opinión tenés de los dos jugadores extranjeros que han sumado?

-Los veo bien, con ganas de mejorar, de mostrarse. La ansiedad y las ganas de demostrar todo les ha nublado un poco el ser más ordenados y cumplir lo que uno pretende de ellos en la parte táctica. Eso los llevó a desordenarse, se tienen que adaptar. Si bien eso puede costarles un tiempo, ellos dos como el resto de los jugadores también, uno como técnico necesita que empiecen a rendir y en eso estamos trabajando.

-Necesitas un interno más, está claro. Osuna volvería en enero tras su lesión. ¿Van por eso?

-Necesitamos reforzar la zona pintada y hacernos fuerte debajo del tablero. El plantel no está cerrado y en las próximas horas seguramente se concrete el arribo de un jugador para ese puesto.

-¿Se puede hablar ya de un objetivo trazado con el equipo en el próximo torneo o preferís esperar algunos partidos?

-Sin objetivos estaríamos a la deriva. Se plantean y yo pienso en objetivos racionales. Los separo a corto, mediano y largo plazo para no confundir.

-¿Y cuáles son los de Parque Sur?

-El objetivo de Parque a corto plazo es formar el equipo. A mediano plazo es ser competitivo con todos los rivales y hacernos fuertes de local. Y a largo plazo que los otros equipos nos reconozcan como tal y encontrar una regularidad positiva en el juego.

-¿Qué Liga vamos a tener? ¿Qué pensas de esto que recién amanece?

-Pienso una Liga pareja, exceptuando los equipos que tienen más nombres y más poderío económico obviamente. Hubo muchos cambios en los planteles y creo que eso hará que, al principio, en las primeras fechas, esto no se vea tan claro. Los equipos favoritos no se van a ver en el arranque. Igualmente nosotros tratamos de no enfocarnos en los otros equipos, sino en el nuestro. Pensaremos en cada equipo antes de enfrentarlos, no nos vamos a volver locos.

-Tenés que ver con la llegada de tu principal asistente. Laburaron juntos en La Plata, allá en los comienzos con categorías de minibásquet en Capital chica. ¿Cómo están luego de un mes de la llegada de Marcos?

-Estoy feliz que Marcos (Emilio) esté acá, era importantísimo sumarlo. Es un amigo, levanta el nivel y el espíritu del equipo, como todo el cuerpo técnico. Sé que hizo un gran esfuerzo para venir a Parque Sur y se lo quiero agradecer públicamente. Su arribo le hará bien al club, también en las formativas. Es un refresco para los chicos, que puedan conocer y aprender otros planteos, otras formas. Estará bueno para todos y estoy muy contento.

Entrevista y texto: Marcelo Sgalia. Placa: Pancho Ibáñez.