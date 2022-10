Entre Ríos participó de la inauguración de los Juegos Nacionales Evita 2022 en Mar del Plata

La delegación entrerriana se hizo presente en la inauguración de la Final Nacional de los Juegos Evita que se desarrolló en la plaza Almirante Brown de la ciudad de Mar del Plata. El presidente Alberto Fernández encabezó la ceremonia en la que participaron unos 25 mil deportistas de todo el país.

El secretario de Deportes, José Gómez, acompañado por el subsecretario de Deportes, Adrián Perotti, y la directora de Deporte Adaptado, Roxana Villagra, estuvo presente en el acto de apertura de la fiesta más grande del deporte argentino. Victoria Zanolli, de atletismo, y Mirko Emanuel Solioz, de atletismo adaptado, fueron los abanderados de Entre Ríos durante la ceremonia oficial.

“De estos maravillosos Juegos Evita participó Maradona y llegó donde llegó. No sé cuántos como él habrá hoy acá. Pero estoy seguro de que ustedes están haciendo mucho para mejorar su condición humana. El deporte nos hace mejores personas», aseguró el Presidente. «Cualquier rincón de la patria tiene representación en estos Juegos. Hoy nos unimos para compartir este tiempo de alegría. Vamos a disfrutarlo», manifestó.

Por su parte, el secretario de Deportes afirmó: “Estamos muy contentos por estar aquí en Mar del Plata nuevamente en la Final Nacional de los Juegos Evita, después de dos años de pandemia que nos impidieron disfrutar de esta hermosa competencia, que sigue siendo la más inclusiva de América Latina”.

“Así como a nivel nacional fue récord la participación de chicos y chicas de todo el país, superando el millón de participantes, en la provincia de Entre Ríos también la intervención fue récord. Esto tiene que ver con este impasse que desafortunadamente nos impidió realizar los Juegos Evita, provocado por la pandemia”, destacó el funcionario.

En ese sentido, el secretario agregó: “Este 2002 en Entre Ríos se superaron la participación de 65 mil participantes, haciendo de esta forma que se haya llegado con mucha fuerza a esta instancia nacional. Por eso debemos resaltar que esto es posible dado a que hemos trabajado en equipo, muy unidos y de forma articulada con todos los actores para llegar a este fin, habiéndose dado a cada gurí y cada gurisa, en cualquier rincón de la provincia, la oportunidad de ejercer el derecho a participar de esta competencia”.

También estuvieron presentes en el acto el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens; la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; el ministro de Cultura, Tristán Bauer; el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y la secretaria de Deportes, Inés Arrondo, entre otras autoridades.

Esta edición 2022 de las finales nacionales de los Juegos Evita cuenta con 12 nuevas competencias: siete convencionales (Escalada, Futsal, Handball de Playa, Patín Carrera, Tenis, Tiro con arco y Skate) y otras cinco adaptadas para personas con discapacidad (bádminton, fútbol 3, powerlifting, taekwondo y tenis).

Abanderados

En esta oportunidad, la delegación entrerriana tuvo como abanderados a Mirco Solios y Victoria Zanolli.

Respecto de las sensaciones por ser abandera de la delegación entrerriana, Victoria aseguró: “Estoy muy contenta, es mi último Evita y coronarlo siendo abanderada, que me hayan tenido en cuenta por todo mi esfuerzo y dedicación que hago por la provincia, la verdad que me llena de orgullo”.

“Cuando me dijeron que iba a ser abanderada, no lo podía creer. Sinceramente me pongo contenta, muy feliz porque era el granito que me faltaba para completar esta hermosa competencia que son los Juegos Evita. Pensar que arranqué hace varios años con los Evita y en este 2022 cierro esta etapa con un excelente año deportivo y abanderada de la delegación de Entre Ríos en los Evita”, dijo Zanolli.

Solios también manifestó su satisfacción por ser abanderado de Entre Ríos, y agradeció a quienes confiaron en él y a su familia que lo están acompañando en “La Feliz” en un momento tan especial. En ese marco, invitó a todos los entrerrianos que se encuentran participando de los Evita a que “se diviertan y disfruten de lo hermoso que es el deporte”.

Reconocimiento

Durante el evento se realizó un reconocimiento a medallistas en los recientes Juegos Suramericanos Asunción 2022 que tuvieron su paso por los Juegos Nacionales Evita.

En ese marco, el cerritense Nazareno Sasia (atletismo) fue homenajeado con una plaqueta en reconocimiento a su gran actuación en los XII Juegos Suramericanos que se realizaron en Asunción, Paraguay. Sasia alcanzó la medalla de bronce con un lanzamiento de bala de 19.73 logrado en su último intento en la etapa final.