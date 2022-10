El Hospital Centenario adhiere a la Campaña Nacional de Hepatitis C

Este mes comenzó la Campaña Nacional de Concientización y Detección Gratuita de Hepatitis C en más de 70 hospitales de 19 provincias de todo el país, de la cual nuestro efector forma parte.

A partir de esta semana y durante todo octubre, se desarrolla en el Consultorio Amarillo del Hospital Centenario la Campaña Nacional de Concientización y Detección Gratuita de Hepatitis C.

Al respecto, la infectóloga Virginia Azar destacó que “nosotros adherimos a esta campaña que es muy importante, ya que busca ampliar los testeos”, y agregó que “en este caso serían test rápidos que se van a estar aplicando durante todo octubre”.

En este punto, detalló que “se trata de un pinchacito en el dedo y luego un diagnóstico inmediato”, y explicó: ”En caso que dé positivo vamos asesoramos y seguimos todos los pasos para un diagnóstico definitivo, y eventualmente el tratamiento”.

Para recibir información y hacerse el test en un hospital cercano en cualquier punto del país, tenés que ingresar en www.testeodehepatitisc.com.ar

En el Consultorio Amarillo se realizan: lunes, miércoles y viernes de 7 a 13 hs, y se puede sacar turno por la página o acercarse directamente.

Sobre la Hepatitis C

El virus de la hepatitis C se aloja en el hígado y lo va afectando lenta y progresivamente. Si no se detecta a tiempo, puede generar daño irreversible en este órgano, llevando al desarrollo de cirrosis, cáncer o inclusive la necesidad de un trasplante.

Afortunadamente, se puede detectar con un simple examen de sangre, y luego realizar el tratamiento correspondiente para evitar las complicaciones mencionadas.