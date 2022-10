Egresó el 2° curso para guías y canes narcodetectores

Días atrás en la ciudad de Villaguay, se llevó adelante en la Escuela de Agentes «Pedro Fernando Ramón Campbell» perteneciente a la Dirección Institutos Policiales, el acto de ceremonia por la culminación del 2°Curso para Guías y Canes Narcodetectores, capacitación aprobada por el Comando Superior de la Policía de Entre Ríos y que nace por inquietud de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial y llevada en conjunto con la Dirección Toxicología, con el objeto de contar con mayores elementos y recursos fundamentales para la labor propia de la inclaudicable Prevención Pública.

La ceremonia estuvo presidida por el Director de Prevención y Seguridad Vial Crio Gral Palacios Gustavo Luis, acompañado por el Sub Director de Prev. y Segridad Vial Crio Mayor Riquelme José, Sub Director de Toxicología Crio Mayor Rotundo Alexis, Sub Jefe Dptal Villaguay Crio Inspector Beckman Gustavo y Jefes de Divisiones de la DPySV.

Dicho curso tuvo una duración de cinco semanas y fue llevada a cabo por los instructores Policiales de esta Fuerza de Seguridad Provincial, con el resultado final de 15 canes nacodetectores y 29 cursantes aprobados con certificados, de los cuales 19 funcionarios pertenecen a los Puestos Camineros de la DPySV, 6 a la Dirección Toxicología, 2 al Servicio Penitenciario de Entre Ríos y 2 a funcionarios de la Policía de la Provincia de Formosa.