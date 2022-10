Dictaron la prisión preventiva para el joven que golpeó arteramente al funcionario policial

Como ya fuera publicado anteriormente en 03442, un joven de 23 años fue detenido por orden judicial, acusado de haber atacado arteramente a un funcionario policial el pasado fin de semana durante los incidentes ocurridos en pleno centro de Concepción del Uruguay, noticia que tuvo amplia repercusión y salió hasta en medios de alcance nacional. Este miércoles se trató su situación procesal, quedando dispuesta su prisión preventiva, confirmándose que el mismo tiene una condena anterior condicional por violencia de género.

Se trata de Tomás Facundo Rasso, quien llega representado por el defensor particular, doctor Jair Gay, en causa que lleva adelante el fiscal Auxiliar, doctor Juan Pablo Gile, quien se presentó ante la jueza de Garantías, doctora Alejandrina Herrero para pedir la prisión preventiva.

Ataque cobarde

El fiscal relató los hechos, señalando que todo comenzó con una pelea generalizada a la salida de Búfalo, en la cual se vieron involucrados al menos unas 80 personas, entre varones y mujeres, lo que demandó la intervención del personal policial de adicional, que trató de disuadir a los alterados jóvenes.

En ese contexto, fue que uno de los agentes se encontraba atento a lo que sucedía y mientras trataba de separar, fue atacado por Rasso que vino por detrás y a la carrera, le aplicó un golpe de manera cobarde y artera, sin que el funcionario tuviera oportunidad de defenderse.

El puñetazo le causó al policía un corte en la boca y la perdida de conocimiento, entrando en un estado de convulsiones, por lo que fue asistido por su compañero y retirado del lugar, para luego se trasladado al hospital Urquiza, donde horas más tarde se fue recuperando, pero se esperan nuevos estudios para ver su estado actual.

Se tiño el pelo

El accionar de este violento individuo, quedó registrado por varios videos tomados con distintos celulares, lo que permitió (sumado a testimonios de otros jóvenes) a conocer su identidad y así a u detención tras allanamiento a su vivienda.

El doctor Gile dijo que en procedimiento se secuestró ropa que el acusado usaba en el momento del ataque al policía y que también se lo veía usando en fotos de su Facebook, así como calzados, celular y tintura para teñir el cabello, observándose que el sospechoso, en el los videos tenía el cabello platinado, se había realizado un corte y un nuevo teñido oscuro, para confundir el trabajo de los investigadores, situación que quedó más clara cuando se encontró restos de tintura recientemente colocada en su cuero cabelludo.

Esta actitud por parte de Rasso, su antecedente de condena en 2019 por violencia de género, los videos y los testimonios, sumado al hecho tan violento, llevó al fiscala solicitar una prisión preventiva por el plazo de 90 días.

Se opuso la Defensa

A su turno el doctor Jair Gay, se opuso a la medida que pidió la Fiscalía, señalando que su cliente tiene trabajo estable, una hija de 2 años, pareja, con la cual vive y comparte vivienda con su madre, alegando además que tiene problemas de salud y recibió tratamiento de salud mental, habiéndosele otorgado en 2018 el certificado de discapacidad.

El defensor se opuso también a la calificación legal, sosteniendo que no hay agravamiento y que no hubo resistencia, sino atentado. También dijo que el doctor Gile habla con conjeturas y haciendo futurología, al decir que pueden surgir problemas de salud en el funcionario agredido o surgir más testigos para la causa, por lo que no hay riesgos procesales.

Finalizando solicitó la libertad de su cliente o en su defecto, una medida de prisión domiciliara a custodia de su madre y pareja.

60 días detenido

La jueza escuchó atentamente los alegatos y consideró que hay elementos suficientes en esta etapa, para tener como acreditado los hechos y sostuvo que existen riesgos procesales, agregando que durante la audiencia no observó arrepentimiento alguno por para de Rasso, por lo que ordenó 60 días de prisión preventiva, cumpliendo los primeros 30 en la Comisaría Primera y luego se buscará logar de alojamiento en una unidad carcelaria.