Con más de 200 proyectos, se realizan las Ferias de Educación Entre Ríos 2022

La vicegobernadora Laura Stratta, junto al presidente del Consejo General de Educación, Martin Müller, a legisladores provinciales y autoridades del CGE, estuvieron presentes en la apertura de las Ferias de Educación Entre Ríos 2022, instancia provincial.

En las Ferias de Educación Entre Ríos 2022 se exponen más de 200 proyectos, con la participación de 600 estudiantes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo, de los 17 departamentos.

La actividad se desarrolla desde este miércoles 26 de octubre hasta el viernes 28, en la Sala Mayo, ubicada en la zona del puerto de Paraná.

En la oportunidad, la Banda de Música «Tambor de Tacuarí», dependiente del CGE, interpretó una canción de bienvenida a las y los presentes.

Allí, la vicegobernadora Laura Stratta se mostró muy contenta de recorrer los stands de este espacio educativo que reúne más de 200 proyectos de alumnas y alumnos de distintas localidades de la provincia valorando «el compromiso de las gurisas y los gurises, de sus docentes y las instituciones educativas que han llegado hasta aquí con el proyecto como resultado de un proceso”, resaltó.

En tal sentido, sostuvo que “lo más importante de todo no es remarcar este final sino todo lo que significó llegar hasta acá en torno al trabajo colaborativo, colectivo y de investigación. Esto que promueve el CGE de pensar las estrategias educativas no solamente en el marco de cada materia y en el aula, sino comprometidas con la realidad”.

Para Stratta la Feria de la Educación, “es una reivindicación a la educación pública, a la inversión que hace el Gobierno de la Provincia y sobre todo para empezar a pensar en el trabajo colectivo, por sobre el discurso individualista del ‘sálvense quien pueda’. Y esto de pensar los proyectos en forma colaborativa y con un impacto en nuestras realidades, está muy bueno que la educación esté pensando en cómo transformar la realidad, la realidad de nuestro barrio, de nuestra comunidad”.

Luego, comentó: “La entrega de las notebook significó una herramienta fundamental para que puedan elaborar sus proyectos. Esto tiene que ver con un Consejo General de Educación, con un gobierno provincial como el de Gustavo Bordet que dice que la prioridad es la educación, que la educación es la obra maestra más importante”. Y añadió: “Por eso no solo hay infraestructura educativa y una apuesta a generar paritarias docentes, sino también a que las gurisas y gurises puedan encontrar en la educación una herramienta para crecer y desarrollarse”.

Seguidamente, Luisina Pocay, coordinadora de Ciencia, Tecnología e Innovación Pedagógica el CGE, manifestó: “El programa Educación en Ciencias, que llevamos adelante con todo el equipo del CGE, es el programa que reúne a todos los niveles y modalidades del sistema educativo, trabajando de manera integral las áreas, los niveles y las modalidades y que instancia tras instancia van reflejando lo que se produce en el aula”.

Y continuó: “Eso es lo que se ve aquí, es conocimiento escolar que se produce por nuestros queridos colegas docentes que llevan adelante la gran tarea de trabajar con nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos”.

Tras destacar todo el proceso educativo, con más de 19 sedes de instancias departamentales, habló de la importancia de “legar hoy con este desafío, con 200 proyectos de todos los departamentos, con una gran representatividad”, remarcó.

Por su parte, la directora de Información, Evaluación y Planeamiento del CGE, Claudia Azcárate explicó que las Ferias de Educación se desarrollan en sus diversas instancias destacando que “los proyectos tienen que ver con las realidades de cada escuela”.

Luego, la funcionaria también valoró “el compromiso y el trabajo innovador de todos los y las docentes”.

En tanto, el titular del CGE, Martin Müller, expresó: “Al margen de la competencia que es parte de la Feria, venimos a destacar y a poner en valor, como lo decía la Vicegobernadora, la impronta que queremos dar desde el gobierno provincial: la prioridad que significa como sociedad creer en la educación. Y creer en la educación significa acompañar en instancias como éstas, acompañar con inversión e infraestructura, en mejores salarios, con mejores condiciones de lo que ocurre diariamente en la escuela, como es la estabilidad de nuestros docentes”. Y agregó: “Para que el resultado sea éste: chicas y chicos comprometidos con su realidad, con su entorno, y sobre todo motivados con lo que pasa en la escuela”.

¿Qué son las Ferias de Educación?

Las Ferias de Educación consisten en un proyecto áulico que tiene como objetivo enriquecer la enseñanza y favorecer el aprendizaje, mediante la indagación.

En la actualidad, los proyectos desarrollan contenidos escolares relacionados con Arte, Deportes, Ciencias, Tecnología anclados en los Diseños Curriculares del Nivel. Las ferias son un proceso educativo que nace en el aula y se extiende a través del ciclo escolar. Se instala en las instituciones y reúne a todos los niveles y modalidades del sistema educativo entrerriano.

Presencias

Acompañaron a la vicegobernadora, las senadoras Nancy Miranda y Ester González, la diputada Carina Ramos, el diputado Jorge Cáceres, autoridades del CGE, docentes y estudiantes, entre otros invitados especiales.