Ya se inscribieron 400 personas en el Congreso Provincial de Salud Mental

Concepción del Uruguay, será sede del primer Congreso de Salud Mental los días 21 y 22 de octubre. Contará con expositores provinciales y de renombre nacional. Ya se inscribieron 400 personas de distintas ciudades y provincias.

La ciudad se prepara para recibir a exponentes y participantes del campo de la salud mental. Importantes profesionales de la salud llegarán para participar del primer Congreso Entrerriano de Salud Mental, el que propone a su vez, la participación de investigadores que podrán compartir sus ponencias durante el Congreso.

Por primera vez se realizará en Concepción del Uruguay el Congreso Provincial de Salud Mental. Se enmarca en el funcionamiento de la Dirección de Salud Mental en el ámbito municipal de nuestra ciudad, única en la provincia con esta área existente.

Para quienes deseen conocer más detalles e inscribirse, podrán acceder al portal donde se puede acceder a toda la información del Congreso, que se desarrollará en los Auditorios “Carlos María Scelzi” y “Arturo Illia”, el salón de actos del Colegio del Uruguay, y la Facultad de Ciencias de la Salud. Todo el detalle puede consultarse en https://www.cdeluruguay.gob.ar/congreso-de-salud-mental

Los ejes temáticos

El Comité Académico organizador trazó los siguientes ejes temáticos que se desarrollarán durante los dos días: “Salud Mental, Políticas públicas y Territorio”; “Problemáticas frecuentes en salud mental, abordajes posibles”

“Salud mental en infancias y Juventudes” e “Intervenciones/estrategias clínicas en Salud Mental”

En torno a las disertaciones, desde la Dirección de Salud Mental de la municipalidad, se destacó que las exposiciones estarán a cargo de:

Jorge Pose: Psicólogo UBA. Psicoanalista. Terapeuta de parejas y familias. Psicólogo de Guardia del Hospital Piñero (CABA). Investigador, supervisor y docente especializado en emergencias.

Adrián Helien: Médico Especialista en Psiquiatría. Médico Coordinador del Servicio “Salud Transgénero”. Hospital Carlos G. Durand. CABA.

Federico Pavlovsky: Médico psiquiatra (residencia en el Hospital general Teodoro Alvarez) y Legista (El Salvador), Magister Psiconeurofarmacología (Fundación Favaloro), Magister en Prevención y Tratamiento de Conductas Adictivas (Universitat de Valencia, España).

Luis Ellerman: Médico Psiquiatra. Ex Psiquiatra del Centro Studi e Ricerche per la Salute Mentale di Trieste (Italia). Ex director del Hospital Neuropsiquiátrico Liniers (Rosario del Tala).

Sebastián Cukier: Psiquiatra Infantojuvenil y Co-director y Coordinador de Investigación en Fundación Ados (para la atención del adolescente y su familia, ONG). Cofundador y miembro activo de REAL (Red Espectro Autista Latinoamérica).

Silvina Schauffele: Médica egresada de la Universidad de Buenos Aires – Plan B Cemic 2002. Psiquiatría Infantojuvenil. Psiquiatra Titular de Guardia del Htal Tobar García. Psiquiatra en PANAACEA (Programa Argentino para Niños, Adolescentes y Adultos con Condiciones del Espectro Autista) desde 2014. Co-coordinadora del Grupo de Trabajo de APSA: Cannabis de Uso Médico y Psiquiatría. Asesora Científica de CAMEDA.

Leonardo Gorbacz: Psicólogo. Diputado Nacional (2005-2009). Autor de la ley nacional de salud mental. Secretario Ejecutivo de CoNISMA (2013-2015).

Alejandra Bordato: Especialista en Psiquiatría y Psicología Infanto Juvenil. Jefa del Servicio de Salud Mental del Hospital de Pediatría Garrahan.