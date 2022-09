Victoria de Rocamora en el primer amistoso de pretemporada

Tomás de Rocamora derrotó este sábado 105-91(52-43) a Club Remeros Mercedes (ROU) en el que fue su primer amistoso de pretemporada rumbo a la Liga Argentina de Básquetbol 2022-23. El pivote del equipo uruguayo Emiliano Bastón fue el goleador de la noche con 33 puntos en tanto que en el Rojo, donde varios jugadores llegaron al doble dígito, sobresalió la tarea de Tomás Verbauwede con 21 puntos.

Un aprobado se sacó Tomás de Rocamora en este primer examen porque enfrentó a un buen equipo que, más allá de haber venido con solo nueve jugadores, le dio batalla a lo largo de los 40 minutos e hizo que el trámite sea más que parejo en la mayor parte de su desarrollo. El primer parcial quedó 25-21 para el Rojo donde los perimetrales Thiago Dasso y Justo Catalín fueron los destacados. El base aportó 8 puntos con dos triples incluidos y el escolta sumó la misma cantidad con un bombazo en su haber.

El segundo tramo siguió mostrando mucha paridad y también lo clásico de un amistoso: muchas conversiones y poca efectividad defensiva. De ambos lados. En Rocamora fue valioso el aporte de los internos Tomás Verbauwede y Alejandro Quigley mientras que en el elenco uruguayo Facundo Ferreira se robó el protagonismo de las conversiones. En su mejor momento el Rojo se puso 10 puntos arriba, luego estiró esa ventaja a 11 (52-41) y finalmente se marchó a vestuarios ganando 52-43 (27-22).

Volvieron a jugar, Verbauwede sumó un triple para dejar las cosas 57-44 pero después el equipo no solo perdió efectividad sino que también se mostró tibio en defensa. El trámite quedó 59-58 y Agustín Pujol no dudó en pedir minuto para marcar lo que no se estaba haciendo bien. Un triple de Impini trajo un poco de tranquilidad aunque después le tablero quedó igualado (64-64). La faena del interno Emiliano Bastón fue determinante para que Remeros siga en partido. Se marcharon al último descanso 76-70 (24-27).

Los primeros pasajes del último cuarto tuvieron mucha similitud con lo que venía pasando, Rocamora continuó dominando y llegó a alejarse por 13 (86-73) mientras que Remeros siguió corriendo desde atrás. Llegó a ponerse 86-80 gracias a la tarea de Bastón pero no tuvo fuerzas para más. En el Rojo hubo un buen ingreso de Franco Ferraría quien hasta se lució con una tremenda acción individual que selló con una volcada. Con un parcial 29-21 se definió el partido y después solo hubo tiempo para los saludos protocolares.

En Rocamora alcanzaron también el doble dígito Galo Impini (19 puntos), Alejandro Quigley (16), Justo Catalín (15) y Thiago Dasso (11). En la visita, además de los 33 puntos de Bastón hubo 17 del también interno Guillermo Bruni y 18 del alero Facundo Ferreira. Rocamora tendrá descanso este domingo y volverá a trabajar en la mañana del lunes. El próximo amistoso será el sábado 1 de octubre, desde las 21:30, ante Parque Sur. Previamente jugarán Estudiantes de Concordia y La Unión de Colón.

Mauricio Galarza – Prensa Rocamora

Fotos: Carlos Lozano